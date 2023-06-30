Binance'a AB'den şok | Bitcoin Haberleri

Binance’in Euro işlemlerindeki bankacılık ortağı Paysafe Payment Solutions Limited, 25 Eylül’den sonra kripto borsasını desteklemeyi bırakacağını açıkladı.

Şirket, Coindesk’e yaptığı açıklamada, “Binance, Banka Transferi (SEPA) yoluyla EUR para yatırma ve çekme işlemleri için sağlayıcısını değiştirecek. Mevcut ortağımız Paysafe, 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren Binance kullanıcılarına artık bu hizmetleri sağlamayacak” ifadelerini kullandı. “Single Euro Payments Area” (Tek Euro Ödemeler Alanı) ifadesinin kısaltması olan SEPA, Avrupa Birliği’nin Euro işlemleri için entegre, sınır ötesi ödeme ağını ifade ediyor. Söz konusu gelişme, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olarak bilinen Binance için Avrupa ve ABD’deki düzenlemelerin ardından yeni bir zorluk olarak yorumlandı. Geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance, Binance.US ve CEO CZ’ye kayıtsız menkul kıymetler sunma ve müşteri fonlarının kullanımına ilişkin iddialar da dahil olmak üzere çok sayıda federal menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

Etiketler