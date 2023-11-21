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Binance'a ABD'den kara para faturası

21.11.2023 - 08:26 | Son Güncelleme :
Binance'a ABD'den kara para faturası | Bitcoin Haberleri

Kripto para borsası devi Binance'a ABD'deki soruşturma nedeniyle 4 milyar dolarlık fatura kesildi.

ABD Adalet Bakanlığı dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den 4 milyar dolar istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Binance'ın kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi.

4 milyar dolarlık ödemenin yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.

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ÖDEME YAPILMAZSA CZ SUÇLAMALARLA KARŞILAŞABİLİR

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması da gündeme geldi. Binance ve Zhao'nun uzlaşmaya varıp varmayacağı bilinmiyor.

5 YILDIR ABD'NİN RADARINDA

Binance yaklaşık 5 yıldır ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına girdi. Federal savcılar Binance'ın kara para aklamayı önleme politikaları ve CEO Changpeng Zhao'nun 2020 yılında yaptığı iç yazışmaları bakanlık tarafından talep edildiği öne sürülüyor.

RUSLARI YAPTIRIMDAN MI KORUDU?

Binance'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları da soruşturuluyor.


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