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Binance US'dan dolara veto!

09.06.2023 - 07:36 | Son Güncelleme :
Binance US'dan dolara veto! | Bitcoin Haberleri

SEC'in Binance'a ve kurucusu Zhao'ya karşı açtığı davalar sonrasında Binance tarafından da hamle geldi. Binance ABD doları cinsinden para yatırılmasını durdurma kararı aldı.

Kripto para piyasalarında olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor. ABD'nin kripto para borsalarına açtığı davalarla birlikte kripto paralar hızla gerilerken Binance tarafında da yeni aksiyonlar alınmaya başlandı.

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC, Binance ve Coinbase'e soruşturma başlatmış ve bunu sonrasında dava aşamasına getirmişti.

Binance ise ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US'un, SEC'n açtığı dava nedeniyle ABD doları cinsinden para yatırılmasının durdurulduğu açıkladı.

Binance hedef haline getirildiklerini, yöneltilen iddiaların haksız ve temelsiz olduğunu, zamanında para çekme süreçlerinin tamamlanması için tüm dolar cinsinden para yatırmalarının ya da alım emirlerinin durdurulması kararını aldıklarını açıkladı.

Böylece Binance sadece kripto para borsası haline dönüşüme başlayacak.


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