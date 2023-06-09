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Altın yatırımcıları dikkat! Hızlı yükseliş... Yeniden rekor kırdı

09.06.2023 - 08:31 | Son Güncelleme :
Altın yatırımcıları dikkat! Hızlı yükseliş... Yeniden rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatları her geçen gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. Gram altın 1494 lirayla yeni rekorunu kırmış oldu.

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun ortadan kalkmaması, dün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesi ve küresel diğer ekonomik sorunlar altını güçlendiriyor.

Ons altın dün ABD işsizlik maaşı başvurusu verilerinin olumsuz gelmesinin ardından prim yapmaya başladı. 2000 dolara yaklaşan ons altın gram altını da yükseltti.

Ons altın güne 1965 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1962 dolar en yüksek de 1966 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1963 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları döviz kurları ve ons altındaki volatilitenin eşliğinde yeni rekoruna imza attı. Gram altın güne 1460 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1459 lira, en yüksek de 1494 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1480 liradan işlem görüyor.

BİR YILDA YÜZDE 47 KAZANDIRDI

Gram altın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1017 liradan alıcı buluyordu. Böylece son bir yılda yüzde 47 oranında kazanç sağlamış oldu. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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