Binance Türkçe dil desteğini neden kaldırıyor? Ünlü borsadan açıklama geldi

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Binance, Türkiye'de 27 Eylül 2024 itibarıyla Türkçe dil desteğini kaldıracağını duyurdu. Bu değişiklik, Türkiye'deki yeni düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama amacıyla gerçekleştirilecek. Türkçe dil desteğinin kalktığını duyuran şirket, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarak, Türkçe dil desteği dışındaki tüm hizmetlere devam edeceğini ve Türkçe müşteri desteğinin sürdürüleceğini belirtti.

Kullanıcı fonlarının güvende olduğu ve süreç boyunca destek verileceği vurgulandı.