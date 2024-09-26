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Binance Türkçe dil desteğini neden kaldırıyor? Ünlü borsadan açıklama geldi

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#Binance#Binance Türkçe#Binance Türkçe Dil Desteği
Binance Türkçe dil desteğini neden kaldırıyor Ünlü borsadan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 16:06

Ünlü Kripto Para Borsası Binance, Türkçe dil desteğini kaldıracağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binance, "Yasal düzenlemeler gereği bundan böyle http://Binance.com’a Türkçe yerine, İngilizce ve desteklenen diğer dillerde kesintisiz olarak erişmeye devam edebilirsiniz." ifadelerinde bulundu. Peki, Binance Türkçe dil desteğini neden kaldırıyor? İşte, o detaylar

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Binance, Türkiye'de 27 Eylül 2024 itibarıyla Türkçe dil desteğini kaldıracağını duyurdu. Bu değişiklik, Türkiye'deki yeni düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama amacıyla gerçekleştirilecek. Türkçe dil desteğinin kalktığını duyuran şirket, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarak, Türkçe dil desteği dışındaki tüm hizmetlere devam edeceğini ve Türkçe müşteri desteğinin sürdürüleceğini belirtti.

Kullanıcı fonlarının güvende olduğu ve süreç boyunca destek verileceği vurgulandı.

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