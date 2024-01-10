Bakan Şimşek'ten kripto para mesajı | Bitcoin Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin FATF'daki kısmi uyumlu kategorisinden çıkması için çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişme kapsamında düzenlemelerde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Bakan Şimşek "Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindi" mesajını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte kripto varlık alım-satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu lisans verecek. Finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartlarını sağlaması gerekecek.

Etiketler