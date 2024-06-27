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Bakan Şimşek'ten kripto mesajı: Düzenlemeler yapıldı

27.06.2024 - 17:51 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten kripto mesajı: Düzenlemeler yapıldı | Bitcoin Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin yapıldığını ve Meclis'ten geçtiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Şimşek "Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı" dedi.


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