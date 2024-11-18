4.6 milyar dolarlık satın alma! Dev şirket Bitcoin biriktiriyor

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MicroStrategy Inc. yaklaşık 4,6 milyar dolar karşılığında yaklaşık 51.780 Bitcoin satın alarak, dört yıldan uzun bir süre önce dijital varlık edinmeye başlamasından bu yana kripto hedge fonu vekili tarafından yapılan en büyük satın alma işlemini gerçekleştirdi.



Pazartesi günü yapılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvurusuna göre, kurumsal stratejisi kripto para birimi satın almayı içeren kurumsal yazılım üreticisi, tokenleri 11 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Şu anda 29 milyar dolardan fazla Bitcoin'e sahip.



MicroStrategy kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 2020 yılında enflasyona karşı bir koruma olarak Bitcoin'e yatırım yapmaya karar verdi. Firma başlangıçta satın alımları yapmak için nakit kullandı ve satın alma gücünü artırmak için hisse senedi ihracı ve satışından elde edilen gelirlerin yanı sıra dönüştürülebilir borç satışlarını kullanmaya başladı.



Saylor bu yıl stratejisini iki katına çıkararak şirketin önümüzdeki üç yıl içinde 42 milyar dolar toplamayı hedeflediğini söyledi.