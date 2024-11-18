×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARABitcoin Haberleri

4.6 milyar dolarlık satın alma! Dev şirket Bitcoin biriktiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Microstrategy#Satın Alma
4.6 milyar dolarlık satın alma Dev şirket Bitcoin biriktiriyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:30

MicroStrategy en büyük satın alımda 4.6 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı. Bu işlem en büyük satın alma olarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

MicroStrategy Inc. yaklaşık 4,6 milyar dolar karşılığında yaklaşık 51.780 Bitcoin satın alarak, dört yıldan uzun bir süre önce dijital varlık edinmeye başlamasından bu yana kripto hedge fonu vekili tarafından yapılan en büyük satın alma işlemini gerçekleştirdi.

Pazartesi günü yapılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvurusuna göre, kurumsal stratejisi kripto para birimi satın almayı içeren kurumsal yazılım üreticisi, tokenleri 11 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Şu anda 29 milyar dolardan fazla Bitcoin'e sahip.

MicroStrategy kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 2020 yılında enflasyona karşı bir koruma olarak Bitcoin'e yatırım yapmaya karar verdi. Firma başlangıçta satın alımları yapmak için nakit kullandı ve satın alma gücünü artırmak için hisse senedi ihracı ve satışından elde edilen gelirlerin yanı sıra dönüştürülebilir borç satışlarını kullanmaya başladı.

Saylor bu yıl stratejisini iki katına çıkararak şirketin önümüzdeki üç yıl içinde 42 milyar dolar toplamayı hedeflediğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Microstrategy#Satın Alma

BAKMADAN GEÇME!