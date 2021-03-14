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Sigorta sektöründe ‘BES’ heyecanı

14.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme :
Sigorta sektöründe ‘BES’ heyecanı | Bes Haberleri

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’ndaki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili açıklamalar, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe heyecan yarattı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli konuyla ilgili şöyle konuştu: “Gerekli hazırlıklar için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bu doğrultuda heyecanla karşıladık. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Aynı şekilde vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dâhil edilmesi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını ve finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolünü de kararlılıkla sürdürecek. Ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek vb. kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar TL olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar TL’yi bulması bekleniyor.”

ZOR GÜN DOSTU

BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcıların, tasarruflarını, emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabileceklerini dile getiren Benli, “Bu kapsamda BES’in ‘zor gün dostu’ kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına da imkân tanınacak. İlk etapta 2.5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor” dedi.


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