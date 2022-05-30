;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Bes Haberleri
  • Ekonomiye 230 trilyon TL’lik teminat
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında yatay seyir Altın fiyatlarında yatay seyir Sonraki Haber › Ukrayna’daki Türk şirketlerden yardım çağrısı Ukrayna’daki Türk şirketlerden yardım çağrısı

Ekonomiye 230 trilyon TL’lik teminat

30.05.2022 - 09:34 | Son Güncelleme :
Ekonomiye 230 trilyon TL’lik teminat | Bes Haberleri

Toplam 64 milyar TL tazminat ödeyen sigorta şirketlerinin ekonomiye sağladığı teminat tutarı 230 trilyon TL oldu. Sigorta pazarının aktif büyüklüğü ise 427 milyar liraya yaklaştı. BES’te ise 300 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sigortacıların ekonomiye sağladığı teminat tutarı 230 trilyon lira oldu. Sigorta şirketleri 2021 yılında toplam 64 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Sigorta pazarının, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 427 milyar liraya yaklaşırken, üretilen prim hacmi ise 105 milyar lirayı buldu. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), fon büyüklüğü ise 244 milyar lirayı aştı. 11. Sigorta Haftası kapsamında Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin yanı sıra düzenlenen Dağıtım Kanalları Paneli’ne ekonomi yönetimi, sivil toplum kuruluşları, sigorta sektörünün temsilcileri ve uluslararası sigorta pazarlarından yöneticiler katıldı.

Sigorta Haftası’nı değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, hem sigortacılık hem de emeklilik alanında sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştığını söyledi. Benli, 2022 yılı başında devlet desteğinin yüzde 30’a çıkarıldığı BES’te 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya hızla yaklaşıldığını ifade ederek, “Hedefimiz, 500 milyar TL fon büyüklüğüne ve 17 milyon katılımcıya ulaşmak” dedi.

ALTIN YERİNE BES HEDİYE EDİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, BES’in, topluma tasarruf alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra katılımcılara emekliliklerinde ek kaynak sağladığını ve sistemin sürekli geliştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“BES’in yaygınlaşmasının ve bilinirliğinin artmasının bir sonucu olarak kişilerin yakınlarının özel günlerinde altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istediklerini biliyoruz. Bu talebin karşılanmasına yönelik olarak BES Hediye Kartı veya Hediye Sertifikası adıyla kişilerin yakınlarına, özel günlerinde ek katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalara başladık. Ayrıca, BES’te, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler alacağız.”

ACENTELER COĞRAFİ ÇEŞİTLİLİK SAĞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi için yeni yatırımların finanse edilmesi ve mevcut yatırımların korunmasının önemli olduğunu, sermaye birikiminin yeni yatırımları finanse etmeye yetmediğini, bu noktada da sigorta ve bireysel emeklilik sisteminin devreye girdiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“2021 yılında hayat dışı sigortalarda prim üretimi 87.5 milyar TL olarak gerçekleşti, üretimin yüzde 70’ini acenteler ve brokerler gerçekleştirdi. Acentelerin sigorta şirketlerine katkısı çok büyük. Acenteler sigorta pazarında coğrafi çeşitlilik sağlıyor. Sigorta poliçelerini toplumun tüm sosyal, ekonomik gruplarına ulaştırıyor. Sigortacılığın gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında büyük önemi olan acenteleri desteklemeliyiz.”

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

TSB Başkanı Atilla Benli, sigortacılığın, finansın önemli bir parçası olarak ekonomideki büyümeye en fazla katkıyı sağlama potansiyeline sahip sektörlerin başında geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sigorta sektörü olarak ekonominin en önemli itici güçlerinden biriyiz ve yürüttüğümüz akademik çalışmalarda da taşıdığımız yüksek potansiyeli görmekteyiz. TSB olarak Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizine göre; sigorta sektörü sigortalılık oranının mevcut yüzde 2.2’den, muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4.5 seviyesine çıkması durumunda sektörümüzün ülkemizin milli gelirine ilave katkısı endirekt katkılar ile birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkmaktadır. Bu ilave katkı milli gelirimizde yüzde 7.5 oranında bir büyümeye tekabül etmektedir.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.538 Değişim: 0,44% Hacim : 27.258 Mio.TL Son veri saati : 14:02
Düşük 2.528 31.05.2022 Yüksek 2.554
Açılış: 2.539
16,3992 Değişim: 0,12%
Düşük 16,3367 31.05.2022 Yüksek 16,4373
Açılış: 16,3802
17,5738 Değişim: -0,52%
Düşük 17,5317 31.05.2022 Yüksek 17,7259
Açılış: 17,6657
974,90 Değişim: -0,26%
Düşük 972,51 31.05.2022 Yüksek 980,54
Açılış: 977,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.