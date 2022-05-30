Ekonomiye 230 trilyon TL’lik teminat | Bes Haberleri

Toplam 64 milyar TL tazminat ödeyen sigorta şirketlerinin ekonomiye sağladığı teminat tutarı 230 trilyon TL oldu. Sigorta pazarının aktif büyüklüğü ise 427 milyar liraya yaklaştı. BES’te ise 300 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sigortacıların ekonomiye sağladığı teminat tutarı 230 trilyon lira oldu. Sigorta şirketleri 2021 yılında toplam 64 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Sigorta pazarının, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 427 milyar liraya yaklaşırken, üretilen prim hacmi ise 105 milyar lirayı buldu. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), fon büyüklüğü ise 244 milyar lirayı aştı. 11. Sigorta Haftası kapsamında Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin yanı sıra düzenlenen Dağıtım Kanalları Paneli’ne ekonomi yönetimi, sivil toplum kuruluşları, sigorta sektörünün temsilcileri ve uluslararası sigorta pazarlarından yöneticiler katıldı.

Sigorta Haftası’nı değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, hem sigortacılık hem de emeklilik alanında sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştığını söyledi. Benli, 2022 yılı başında devlet desteğinin yüzde 30’a çıkarıldığı BES’te 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya hızla yaklaşıldığını ifade ederek, “Hedefimiz, 500 milyar TL fon büyüklüğüne ve 17 milyon katılımcıya ulaşmak” dedi.

ALTIN YERİNE BES HEDİYE EDİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, BES’in, topluma tasarruf alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra katılımcılara emekliliklerinde ek kaynak sağladığını ve sistemin sürekli geliştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“BES’in yaygınlaşmasının ve bilinirliğinin artmasının bir sonucu olarak kişilerin yakınlarının özel günlerinde altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istediklerini biliyoruz. Bu talebin karşılanmasına yönelik olarak BES Hediye Kartı veya Hediye Sertifikası adıyla kişilerin yakınlarına, özel günlerinde ek katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalara başladık. Ayrıca, BES’te, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler alacağız.”

ACENTELER COĞRAFİ ÇEŞİTLİLİK SAĞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi için yeni yatırımların finanse edilmesi ve mevcut yatırımların korunmasının önemli olduğunu, sermaye birikiminin yeni yatırımları finanse etmeye yetmediğini, bu noktada da sigorta ve bireysel emeklilik sisteminin devreye girdiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“2021 yılında hayat dışı sigortalarda prim üretimi 87.5 milyar TL olarak gerçekleşti, üretimin yüzde 70’ini acenteler ve brokerler gerçekleştirdi. Acentelerin sigorta şirketlerine katkısı çok büyük. Acenteler sigorta pazarında coğrafi çeşitlilik sağlıyor. Sigorta poliçelerini toplumun tüm sosyal, ekonomik gruplarına ulaştırıyor. Sigortacılığın gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında büyük önemi olan acenteleri desteklemeliyiz.”

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

TSB Başkanı Atilla Benli, sigortacılığın, finansın önemli bir parçası olarak ekonomideki büyümeye en fazla katkıyı sağlama potansiyeline sahip sektörlerin başında geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sigorta sektörü olarak ekonominin en önemli itici güçlerinden biriyiz ve yürüttüğümüz akademik çalışmalarda da taşıdığımız yüksek potansiyeli görmekteyiz. TSB olarak Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizine göre; sigorta sektörü sigortalılık oranının mevcut yüzde 2.2’den, muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4.5 seviyesine çıkması durumunda sektörümüzün ülkemizin milli gelirine ilave katkısı endirekt katkılar ile birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkmaktadır. Bu ilave katkı milli gelirimizde yüzde 7.5 oranında bir büyümeye tekabül etmektedir.”

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