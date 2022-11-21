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BES’te devlet katkısını kaçırmayın

21.11.2022 - 09:51 | Son Güncelleme :
BES’te devlet katkısını kaçırmayın | Bes Haberleri

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) 14 milyonun üzerinde katılımcıya ve 368 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldığını belirterek, sistemin 10 yılda 17 kat büyüdüğünü söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Sincek, yıl sonunun yaklaşması ile BES katılımcılarını devlet katkısı konusunda uyararak, şu açıklamaları yaptı: “BES’te verilen yüzde 30 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30’unu geçemiyor. 2022 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkânı olanlara, yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. 2022 yılı içinde bireysel emeklilik ödemeleri yıllık minimum 68 bin 850 TL’ye tamamladığında, yüzde 30 devlet katkısından en yüksek tutardan yani 20 bin 655 TL’ye varan katkı payından yararlanılabilir.”


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