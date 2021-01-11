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BES kumbarasındaki birikim 170 milyar lirayı aştı

11.01.2021 - 13:16 | Son Güncelleme :
BES kumbarasındaki birikim 170 milyar lirayı aştı | Bes Haberleri

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 158 milyar 347,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 11 milyar 787,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 170 milyar 134,8 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 18. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.  Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 137 BİN 676 BİNE ULAŞTI

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 137 milyar 93,9 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 21 milyar 253,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 158 milyar 347,4 milyon lira oldu.  Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 137 bin 676'ya ulaştı.

BES VE OKS KATILIMCILARININ 119 MİLYAR 561,6 MİLYON LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 115 milyar 349,3 milyon lirası faizli fonlarda, 21 milyar 744,6 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 19 milyar 374,8 milyon lirası faizli, 1 milyar 878,7 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. OKS'deki 5 milyon 724 bin 81 çalışanın biriktirdiği 11 milyar 304,1 milyon liralık fon tutarının ise 4 milyar 212,3 milyon lirası faizli fonlarda, 7 milyar 91,7 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 119 milyar 561,6 milyon lirası faizli, 28 milyar 836,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS'DE ÇALIŞANLARIN BİRİKİMİ 12 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

2019 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131, katılımcıların fon tutarı da 101 milyar 883,9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 262,2 milyon lira, emekli olanların sayısı da 113 bin 302 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 8 milyar 194,4 milyon TL olmuştu.

Böylelikle 2019 sonundan 2020 sonuna kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 35 milyar 210 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 991,3 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 39 milyar 201,3 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 24 bin 374 kişiye yükseldi. OKS'de ise 2019 sonu ile 2020 sonu kıyaslandığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 3 milyar 593 milyon liralık artış kaydetti.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 158 milyar 347,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 11 milyar 787,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 170 milyar 134,8 milyon liraya ulaştı. Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaştı. 

 


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