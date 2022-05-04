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BES katılımcısı konut sahibi olacak

04.05.2022 - 09:51
BES katılımcısı konut sahibi olacak | Bes Haberleri

TSB Başkanı Atilla Benli, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının konut sahibi olmalarını teşvik etmek için Konut BES uygulamasının planlandığını belirterek, yurtdışında yaşayanların da tasarruflarının değerlendirilmesi amacıyla Yuvam BES uygulamasına yönelik mevzuat değişikliği yapılacağını söyledi.

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Noyan Doğan'ın yazısına göre; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcılarının konut sahibi olabilmeleri için Konut BES uygulamasına geçileceğini söyledi. Benli, TSB Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Yaşar, Uğur Gülen, Taylan Türkölmez, Cemal Kişmir ile birlikte sigorta ve BES’teki yeni yol haritasını açıkladı.

Atilla Benli, BES’te, toplam katılımcı sayısının 13.6 milyon kişiye ulaştığını, toplam fon büyüklüğünün de 285 milyar TL olduğunu belirterek, devletin sisteme verdiği desteğin 28 milyar TL’ye çıktığını, 18 yaş altı çocukların sistemdeki fon büyüklüğünün devlet katkısı dahil 785 milyon TL’yi aştığını ve sistemdeki 18 yaş altı çocukların sayısının da 302 binin üzerine çıktığını kaydetti. Uzun vadeli tasarruflarda BES’in ilk tercih edilen ürünlerden biri olduğuna kaydeden Benli, “Katılımcıların BES’te birikim yaparken konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi amacıyla Konut BES, yurtdışında yerleşik kişiler ile şirketlerinin tasarruflarını ülkemizde değerlendirmelerini sağlayacak Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişiklikleri planlanıyor” şeklinde konuştu.

VİZYON 2024 PROJESİ

Atilla Benli, sigorta sektöründeki son gelişmelere de değinerek, 403 milyar TL’lik fon kapasitesine sahip sigorta sektörünün, ekonominin itici güçlerinden biri olduğunu ve Türkiye’nin uzun vadeli finansman ihtiyacına önemli katkıda bulunduğunu vurguladı. Sigortalılık oranı dünya genelinde yüzde 7.4 iken, Türkiye’de yüzde 2.2 civarında olduğuna dikkat çeken Benli, “Bu oranı yükseltmek amacıyla, ‘Vizyon 2024’ projesiyle yol haritamızı belirledik. Planlanan reformların hayata geçirilmesiyle 2024’e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL’ye ulaştırmayı, sigortalılık oranını da yüzde 3.5’e çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MALİYETLER ARTTI

Atilla Benli, trafik ve sağlık sigortalarında artan maliyetlerin sektöre etkisi hakkında görüşlerini paylaşarak, bu konuda şu açıklamaları yaptı:

“Sağlık sigortalarında muayene ücretleri, ilaç fiyatları ve tıbbi malzeme fiyatları gibi pek çok kalemdeki artış nedeniyle maliyetler yükseldi. Trafik sigortalarında ise, 2021 yılında maliyetlerde öngörülemeyen bir artış yaşandı ve 2022’de de devam ediyor. Trafik sigortalarında gelişmiş ülkelerde düzenleyici otoritelerce teşvik edilen ‘eşdeğer parça’ kullanımının bizde de teşvik edilmesi ve böylece maliyetlerin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanması da önemli.”

‘661 MİLYON TL COVID-19 TAZMİNATI ÖDEDİK’

TSB Başkanı Atilla Benli, son günlerin gündemdeki konusu olan kredili hayat sigortalarına da değinerek, bu konuda şu açıklamaları yaptı: “2021’de kredi bağlantılı hayat sigortası ile 132 bin sigortalının, 1.6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı. Sadece Covid-19 bağlantılı vefatlar için ödenen tazminat tutarı 661 milyon TL olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu.”


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