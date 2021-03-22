BES fonları alınıp satılacak | Bes Haberleri

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, BES katılımcılarına, tüm emeklilik fonlarını alıp satabilme imkânı getirileceğini belirterek, “Emeklilik yatırım fonlarının TEFAS’ta işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine girişine imkân sağlanması ile BES’in toplumun tüm katmanlarına yayılacağını söyledi. Türker Gürsoy, Ekonomi Reformları kapsamında sigortacılık ve BES’te yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. Gürsoy, reformlar kapsamında, BES katılımcılarına, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden bütün fonları alıp satabilme imkanı tanındığını ifade ederek, “Emeklilik yatırım fonlarının TEFAS’ta işlem görmesi sağlanacak, böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek. Bu da sistemdeki katılımcıların TEFAS üzerinden yatırımlarına bireysel olarak daha esnek yapıda yön verebilecekleri anlamına geliyor” diye konuştu.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Gürsoy, 18 yaş altı ile 23 milyonluk bir kesimin BES’e katılmasının yolunun açıldığını belirterek, bu sayede erken yaşlarda BES’e girilip, tasarruf alışkanlığının elde edileceğini kaydetti. Gürsoy, BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulacağını da vurgulayarak, “BES’in kapsamı genişliyor. BES sadece para biriktirilen, süre sonunda çıkılan bir yapıdan çıkarılacak. Katılımcılar, BES tarafından sunulan imkanlardan, emeklilik dönemleri dışında hayatlarının birçok farklı döneminde çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faydalanabilecek” dedi.

VAKIFLARDAN AKTARIM

Özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin, 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacağına da değinen Gürsoy, “Ülkemizde 50’den fazla sandık ve vakıf olduğunu biliyoruz. Söz konusu vakıf ve sandıklarda tasarrufları olan üyeler artık birikimlerini BES sistemi içinde şeffaf bir şekilde takip ederek birikimlerini büyütme imkanı sağlayabilecekler” şeklinde konuştu.

ALACAK SİGORTASI TEMİNAT SAYILACAK

TÜRKER Gürsoy, KOBİ’lerin devlet destekli alacak sigortası ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanacağını da belirterek, şunları söyledi: “Böylece KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaş-tırılacak. Bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor ve KOBİ’lerimizi finansal açıdan güvence altına alacak sigorta ürünlerinin yaygınlaşma-sında büyük fayda görüyor. KOBİ’lerimizi destekleyecek sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaş-tırılması SEDDK olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

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