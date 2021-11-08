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BES’e 93 bin genç katıldı

08.11.2021 - 11:35
BES’e 93 bin genç katıldı | Bes Haberleri

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, beş ay gibi bir sürede 18 yaş altında 93 bin kişinin bireysel emeklilik sistemine girdiğini belirterek, 0-7 yaş grubunun ciddi paya sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2021 yılında Bireysel Emeklilik Sistemine (BES), 800 binden fazla yeni katılımcının girdiğini, artışın önemli kısmının 18 yaş altı katılımcılardan geldiğini söyledi. Ertürk, 2020 sonunda tekil katılımcı sayısının 11.1 milyon kişi iken, bu rakamın 22 Ekim itibariyle 11 buçuk milyonu aştığını, katılımcı sayısında yüzde 3.5’lik bir büyüme yaşandığını vurguladı.

Ertürk, BES’te fon büyüklüğünün ilk defa 200 milyar lira eşiğini aştığını, bu yıl 30 milyar TL civarında fon büyüklüğünde artış yaşandığını belirterek, “30 milyar TL’nin 11 milyarı taze para girişinden, geri kalan kısmı ise emeklilik fonlarındaki varlıkların değer artışından kaynaklandı. Taze para girişinin 2020 yılında olduğu gibi 2021’de de devam ediyor olması BES’in sağlıklı büyüdüğüne işaret ediyor” dedi.

AĞIRLIK 0-7 YAŞ GRUBUNDA

Yılmaz Ertürk, 18 yaş altında 93 bin gencin sisteme girdiğini, fon büyüklüğünün de 105 milyon TL’yi geçtiğini vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı: “Sisteme girenler arasında 0 ila 7 yaş grubu ciddi bir paya sahip. Yüzde 53 ile en yüksek pay 0-7 yaş grubunda. Burada da yaklaşık 6 bin 500 kişi iki yaş grubunda sisteme girenlerden oluştu. Dolayısıyla çok küçük yaşlarda çocukları adına birikim yapmak anlamında ebeveynlerin güzel bir aksiyon aldıklarına tanıklık ediyoruz. Şirketler, 18 yaş altı için minimum katkı payını 150 lira olarak belirledi. 18 yaş altında da en fazla katkı ödeyenler ise 16 yaş grubu.”

DIŞ KAYNAK İHTİYACI AZALACAK

Yılmaz Ertürk, BES’in büyümesinin ülkenin dış kaynak kullanma ihtiyacını azaltacağına dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı: “Dolayısıyla ülkenin büyümesi için gerek duyulan finansman, yurtiçinden sağlanmış olacak ve bu anlamda BES’in büyümesi her şeyden önce ülkemizin bu tasarruf açığını kapatması anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. İkincisi 18 yaş altının sisteme girmesi, tasarrufların daha hızlı büyümesi, dolayısıyla tasarruf açığının daha hızlı kapanmasına katkı sağlayacaktır.”


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