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50 bin çocuk BES’e katıldı

27.09.2021 - 09:36
50 bin çocuk BES’e katıldı | Bes Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altına BES sözleşmesi düzenlenmeye başlanmasıyla birlikte toplam 50 bin çocuğun sisteme girdiğini belirterek, katılanların yüzde 7’sinin 1 yaş altı, yüzde 70’inin ise 10 yaş altı çocuklardan oluştuğunu söyledi. Benli, devletin de 3 milyon TL katkı yaptığını açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 50 bin çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olduğunu söyledi. Benli, mayıs sonunda yapılan değişikliklerle 18 yaş altı katılımcılara BES sözleşmesi düzenlenmeye başlandığını hatırlatarak, 11 emeklilik şirketi tarafından 18 yaş altına 50 bin BES sözleşmesi düzenlendiğini, bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon TL’yi, katılımcı hesaplarına yatırılmaya başlanan devlet katkısının ise 3 milyon TL’yi aştığın açıkladı.

YAŞ ALTINA SÖZLEŞME

Atilla Benli, 10 Eylül itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 1 yaşın altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranının yüzde 7, 10 yaşın altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri toplamının yüzde 70’ini oluşturduğunu ifade ederek, “Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4’üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü toplam fon büyüklüğün yüzde 54’ünü oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında ebeveynler, çocukları için yatırım yapma konusunda bilinçli ve istekliler. İlerleyen dönemde sistemde emeklilik yaşının öne çekilmesi veya devlet katkısının erken hak edilişi gibi teşvikler söz konusu olursa bu alana olan ilgide daha da ciddi artışlar görebiliriz” dedi.

18 yaş altı BES’e, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi, ulusal tasarrufların artması ve beraberinde sektörün de büyümesi anlamında önem verdiklerini kaydederek, “İlk üç ayda gördüğümüz ilgiden memnunuz, şu anda 11 emeklilik şirketimiz ürünü portföyüne aldı. Tüm emeklilik şirketlerinin sürece katılmasıyla birlikte buradaki büyük potansiyelin daha net ortaya çıkacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

200 MİLYAR TL FON

Atilla Benli, BES’teki son gelişmeler hakkında da bilgi vererek, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar TL’lik devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise 190 milyar TL olduğunu söyledi. Benli,”18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

6 MİLYON ÇALIŞAN TASARRUF YAPIYOR

Atilla Benli, 45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından BES’e dahil edildiği otomatik katılım sistemindeki gelişmeleri de değerlendirerek, şu açıklamaları yaptı: “2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasında fon büyüklüğü 620 milyon TL’yi aşan devlet katkısı ile birlikte 14.5 milyar TL’ye ulaştı. Güncel olarak sistemde tasarruf yapmaya devam eden 6 milyon aşkın çalışan var. Özellikle yaz aylarında sistemdeki çalışan sayısında 300 bine yakın bir artış gözlemledik. Salgın tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte istihdam edilen çalışan sayısındaki artışın olumlu etkilerini gördüğümüzü düşünüyoruz.”


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