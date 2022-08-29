415 bin kişi çocuğuna BES yaptırdı | Bes Haberleri

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, çocuğu için BES yaptıranların sayısının 415 bine ulaştığını söyledi.

Göçer, çocuğuna BES yaptıran ailelerin bazılarının kendi BES’i olmadığını, hem kendisine hem çocuğuna BES yaptıranların da bir kısmının çocuğu için daha fazla katkı payı ödediğini belirterek, “Bu demek oluyor ki ebeveynler birikim konusunda oldukça bilinçli ve BES’in, çocuklarının geleceği için önemli bir güvence olduğunu düşünüyorlar” dedi.

18 Yaş altı BES uygulamasının ebeveynler için değerli ve kazançlı bir tasarruf aracı olduğunu vurgulayan Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketimizde, 18 yaş altı BES katılımcılarının yaşlarına baktığımızda yoğunluğun yeni doğan bebeklerden geldiğini; kendisi için henüz BES başlatmamış ebeveynlerin bile çocuklarının geleceği için şimdiden birikim yapmaya başladıklarını görüyoruz. Biz de Garanti BBVA Emeklilik olarak ailemize katılacak olan en minik üyelerimizin geleceği için katkıda bulunmak istedik; bu nedenle 2 yaşa kadar olan bebeklere yapılan BES sözleşmelerine 200 TL de biz hediye ediyoruz. . Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynler, minimum 185 TL’lik aylık katkı payı ödeme taahhüttü ile bir kereye mahsus olarak 200 TL’lik ek katkıdan ve hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı avantajından da yararlanıyorlar. Çocuklara sağlam bir gelecek hazırlamak amacıyla birikimi sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Örneğin, her sene bir yaş daha büyüyen miniklerimize aile büyükleri BES ile birikim güvencesi sunabilir ya da mevcutta devam eden Çocuklara BES sözleşmelerine ek katkı payı yatırabilir. BES bu açıdan çocukların doğumunda, doğum günlerinde, karne aldıklarında özetle tüm özel günlerinde aile büyüklerinin değerlendirebilecekleri iyi bir hediye alternatifi.”

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