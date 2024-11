Türkiye'de markaların TikTok’ta ‘Altın Çeyrek’ten yararlanmaları için stratejiler

Türkiye'de tüketici davranışları son zamanlarda büyük ölçüde teknoloji tarafından şekilleniyor ve bu sayede her an potansiyel bir alışveriş fırsatına dönüşüyor. Artık belirli zamanlarla, günlerle veya yerlerle sınırlı kalmayan Türk tüketiciler, markalarla akıllı telefonları aracılığıyla diledikleri zaman ve yerde etkileşime geçiyor. E-ticaretin hızlı büyümesiyle birlikte ortaya çıkan bu “her zaman ulaşılabilir” alışveriş kültürü, markalar için umut verici bir büyüme sinyali veriyor. Alışveriş takviminin “Altın Çeyrek” olarak adlandırılan bu dördüncü çeyreğine girerken, bu dönüşümü kalıcı ve anlamlı dijital pazarlama kampanyalarıyla değerlendiren markalar, yalnızca bu yoğun dönemde değil, uzun vadede de müşteri bağlılığı ve fayda yaratma potansiyeline sahipler.

Altın Çeyrek, Ekim’den Aralık’a kadar süren ve Muhteşem Cuma, Siber Pazartesi ve Yeni Yıl gibi merakla beklenen alışveriş etkinliklerini kapsıyor. Bu etkinlikler, tüketicilere yeni markaları ve ürünleri cazip fiyatlarla keşfetme fırsatı sunuyor. Türkiye'nin dijital dünyaya hâkim nüfusu için bu dönem, küresel alışveriş olaylarını ulusal kutlamalarla harmanlayarak hareketli bir alışveriş ortamı oluşturuyor.

TikTok, tüketicilerin markaları keşfetme ve satın alma şekillerini yeniden şekillendiriyor

Türkiye’de TikTok, kullanıcılarının etkili bir satın alma gücüne sahip olması sayesinde büyük bir yükseliş yaşıyor. Platform, Altın Çeyrek döneminde Türk tüketicilerinin markalarla etkileşime geçme şekillerini değiştirmede kilit bir rol oynuyor. Platformdaki bilgiye kolay erişim, samimi yorumlar ve kişiselleştirilmiş deneyimler, tüketicilerin karar verme sürecinde büyük bir rol oynuyor.

TikTok kullanıcılarının ilgileri birçok farklı kategoriye yayılıyor ve bazı kategorilerdeki harcamalar, genel dijital kullanıcılarla kıyaslandığında oldukça yüksek. Örneğin, IPSOS verilerine göre, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye'deki TikTok kullanıcıları seyahat sektöründe yüzde 1,8, spor ve oyun sektöründe yüzde 1,6, lüks ürün ve hizmetlerde yüzde 1,4 ve elektronik ürünlerde yüzde 1,3 daha fazla harcama yaptı [1]. Ayrıca, yerel kullanıcıların yüzde 93'ünün TikTok'ta bir reklam izledikten sonraki bir hafta içinde harekete geçtiği görüldü [2]. Bu da markaların TikTok üzerinde, harcama yapmaya hazır ve yüksek etkileşimli bir kitleyle bağlantı kurma şansı yakaladığı anlamına geliyor.

Ancak bu yoğun sezondan en iyi şekilde yararlanmak ve akılda kalıcı olmak için markaların çeyrek boyunca süren bir strateji benimsemeleri gerekiyor. Bu tutarlılık, mevsimsel zirvelerin ötesine geçerek dördüncü çeyrek ve sonrasında sürekli bir etkileşim sağlar ve yatırım getirisini maksimize eder. Araştırmalar, çeyrek boyunca TikTok kampanyaları yürüten markaların yatırım getirisi sağladığını gösteriyor. Bu markalar, daha kısa kampanyalara kıyasla yüzde 1,1 oranında [3] daha fazla dönüşüm sağladılar ve kullanıcı başına maliyetlerini (CPA) yüzde 79 oranında azalttılar [4].

Markaların yaratıcılık ve doğallıktan yararlanmaları gerekiyor

Türkiye gibi değişken ve aktif bir pazarda, tüketici davranışlarındaki değişimlere ayak uydurmak için pazarlama stratejilerini uyarlamak, marka hatırlanabilirliğini güçlendirmek için gerekli unsurlar arasında yer alıyor. Eğlenceyi, samimi bağlantıları ve kültürel uyumu ticaretle birleştirerek pazarlama yaklaşımına entegre eden markalar, yoğun dönemde Türk tüketicileri arasında rekabetin üzerinde bir yer edinebilirler.

Türkiye’deki kullanıcılar özgünlüğe büyük önem veriyor ve samimi, yakın hissettiren içeriklerle etkileşime geçme olasılıkları daha yüksek. Bu bağlamda, TikTok, markalar için doğal hikâye anlatımı geliştirmek adına birçok fırsat sunuyor. Bu sezon boyunca öne çıkan popüler bir stratejilerden biri, kullanıcıları gerçek hayattan deneyimlerini paylaşmaya teşvik eden içerikler oluşturmak. Markalar ayrıca TikTok'un eğitimi eğlenceyle harmanlayan yapısını, öğretici videolar veya ipuçları gibi bilgilendirici içerikler paylaşmak için kullanıyor. Bu da markayı etkileyici ve güçlü bir şekilde tanıtan organik ve otantik içeriklerin dalga etkisi yaratmasını sağlıyor.

Akıllı medya harcamalarıyla kalıcı müşteri sadakati oluşturulabilir

Dördüncü çeyrekte uzun vadeli müşteri sadakati geliştirmek için medya harcamalarını kısa vadeli bir maliyet değil, gelecekteki büyüme için bir yatırım olarak görmek gerekir. TikTok'un reklam ürünlerinden yararlanan markalar, kampanyalarını güçlendirerek tüketicilerle kalıcı ilişkiler kurabilirler.

TikTok üzerindeki önemli araçlar, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri ücretli hedeflemeyle entegre ederek etkileşimi ve etkiyi maksimize eder. Örneğin, Spark Ads çözümü, organik içeriği ücretli stratejilerle harmanlayarak kullanıcı etkileşim oranlarını yüzde 142 artırırken, kullanıcıların uygulamayı açar açmaz karşılaştıkları TopView Ads, marka hatırlanabilirliğini yüzde 50 artırarak önemli keşif anlarında görünürlük sağlar. Trend içeriklerin yanında konumlanan Pulse Ads ise farkındalığı yüzde 27 oranında artırarak marka görünürlüğünü ve etkisini artırır. Her yerleştirme dikkatlice seçilir ve markaların doğru insanlara doğru zamanda ulaşmasını sağlar. Bu araçlar, organik erişim ve ücretli medya arasında bir sinerji yaratarak derinlemesine etkileşim ve uzun vadeli sadakat sağlar.

Alışveriş sezonunda TikTok'un reklam çözümlerinden yararlanmanın iyi bir örneği, Türkiye'nin önde gelen perakendecilerinden Boyner'in kampanyasıdır. Boyner, müşterilerinin zihninde güçlü bir yer edinmek, cazip tekliflerini etkili bir şekilde iletmek ve satın alma kararlarını yönlendirmek amacıyla yenilikçi ve etkileyici bir yaklaşım benimsedi. Video Alışveriş Reklamları çözümünü kullanarak, ilgili formatta ve ilgi çekici ürünlerle hedef kitlesine ulaştı. Kampanyanın sonuçları çapıcıydı: Şirket, reklam harcamalarından elde edilen geri dönüşü dört katına çıkardı.

Dördüncü çeyrekte medya harcamalarında tutarlılığı koruyan, TikTok'un ilgi çekici reklam araçlarından yararlanan ve geçici promosyonlar yerine kalıcı müşteri ilişkilerine odaklanan markalar, merakı harekete dönüştürebilir. Son çeyrek boyunca yaratıcılık, sürekli etkileşim ve stratejik yatırım kombinasyonu, yalnızca anlık sonuçlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeyreğin ötesinde sürdürülebilir büyüme temellerini de atar.

