MSI’dan Masaüstünde Akılcı Çözümler | Advertorial Haberler

İşiniz için uygun bir PC seçmek, dünyaya açılan pencereniz olacağı için hafife alınmayacak bir süreç; zira çalışmanızı geliştirebilir ya da tamamen zarara uğratabilir. Günde birkaç toplantıya katılmak ya da işlem gücü gerektiren büyük dosyalarla çalışmak sözkonusu iken iş için kesinlikle doğru masaüstü bilgisayarı seçmeniz gerekir.

Şu anda yapacağınız doğru seçim, sizi önümüzdeki birkaç yıl boyunca rahat ettirecek.

İzin verin size yardımcı olalım. MSI’ın PRO serisi İş ve Üretkenlik PC’leri, iş ve ofis anlamında birçok sorunu çözmek için titizlikle üretildiler. Ayrıca bunu çok fazla yer kaplamadan ve gürültü üretmeden, en yüksek performansla gerçekleştiriyorlar.

Bu popüler iş ve üretkenlik PC’lerinin 3 modelini sizin için özetleyerek doğru ürünü bulmanız için basitleştirelim.

MSI PRO DP130

Kompakt görünümüne rağmen, MSI PRO DP130 iş masasüstü bilgisayarı sahip olduğu donanım ile yüksek bir güce sahip.

13 litre hacimli kasası çalışma alanınıza kolayca sığar ve çevrenizde ya da mobilyalarda ayarlamalar yapmanızı gerektirmez. İşlemci ve grafik gücü gerektiren iş uygulamalarında kendisinden beklenmeyecek bir deneyim yaşatır. Göze batmayan sade tasarımı ile çalışma ortamınızı daraltmaz. PRO DP130’un tasarımı yıllarca dikkat çekmeden sabit duran, fakat olgunlaştığında yükselen bambu ağaçlarından esin aldı.

Bu PC’nin içinde 11.Nesil Intel Core i7 11700’e kadar işlemci, 64GB DDR4 3200MHz bellek ve NVIDIA GTX ekran kartı bulacaksınız. Karmaşık hesaplamaların ve büyük sunumların, veritabanı dosyalarının, kalabalık online toplantıların veya webinar’ların altından rahatlıkla kalkabileceksiniz.

MSI PRO DP130 ayrıca mükemmel kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri ile yerel ağınıza veya internete hızlı, kararlı ve zahmetsizce bağlanmanıza olanak tanır. DP130 şu anda piyasanın en yeni kablosuz standardı WiFi 6E versiyonunu destekler.

İsterseniz PRO DP130 kullanırken üretkenliğinizi arttırmak için 3 farklı görüntü çıkışı sayesinde sisteminizi harici monitörlerle genişletebilirsiniz. Display Port 1.4, HDMI 2.0, ve VGA portları ile geniş ekranda avantaj sunan uygulamalarda çalışabilir, birçok programı aynı anda açarak geçiş yapmak zorunda kalmadan kullanabilirsiniz.

Evde ya da ofiste çalışırken verilerinizi koruma için TPM modülü gibi fazladan güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyabilirsiniz. DP130, BIOS yazılımına entegre edilen TPM ile size güvenli ve endişesiz bir çalışma ortamı sağlar.

Ürünlere aşağıdaki satış linkleri üzerinden göz atabilirsiniz.

PRO DP130 11RK-017XTR https://bit.ly/33g8mOr

PRO DP130 11RK-015TR https://bit.ly/3GrhJcj

PRO DP130 11RK-016TR https://bit.ly/3GkCeHE

PRO DP130 11QL-018XTR https://bit.ly/3dQ9URn

MSI PRO DP20Z

Eşsiz bir işlem gücünü çok daha küçük bir kasa içinde mi arıyorsunuz? İş ve Üretkenlik ürünlerimizden MSI PRO DP20Z tam da bu iş için üretildi. Sadece 2.6 litrelik hacmi ile en dar alanlara bile sığabilir. En güzel yönü ise bu ufak boyuta ulaşmak için hiçbir donanımdan ödün vermemiş olması.

PRO DP20Z modelini AMD Ryzen 7 5700G APU ve 64GB of 3200MHz DDR4 belleğe kadar yükseltebilirsiniz. Eğer önceliğiniz işlem performansı ise birden fazla monitör de tercih edebilirsiniz. DP20Z bu noktada da mükemmel seçim olacak.

Arka paneldeki Display Port, HDMI, ve VGA portları sayesinde ekran alanınızı 3 monitöre kadar genişletebilirsiniz. İster kolayca taşınan ve masanızda çok az yer kaplayan kompakt bir PC arıyorsanız, ya da televizyonunuza bağlayarak bir ev sineması haline gelebilecek güçlü bir PC düşünüyorsanız PRO DP20Z sizin için doğru seçim olacak!

Kablolu ya da kablosuz olsun, internet ve ağ bağlantısı hiçbir zaman problem yaratmamalı. Yeni WiFi 6E standardında olmasa da PRO DP20Z şu anda en yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 6 (AX200) desteğine sahip. Tabii ki arka paneldeki Gigabit portu sayesinde yıldırım hızında Ethernet bağlantısını her zaman kullanabilirsiniz.

Ufacık kasası ile bile kurumsal güvenlik açısından tüm gereksinimleri karşılayan PRO DP20Z, TPM (Trusted Platform Module) 2.0 modülü ile dosyalarınızı güvenle açmanıza ve sunuculara endişe duymadan bağlanmanıza olanak tanır.

Ürünlere aşağıdaki satış linkleri üzerinden göz atabilirsiniz.

PRO DP20Z 5M-016XTR https://bit.ly/30Gnsez

PRO DP20Z 5M-014TR https://amzn.to/3oFrz4s

PRO DP20Z 5M-013TR https://bit.ly/3EUgzWB

MSI PRO DP21

Meydan okumayı severiz. Bu yüzden performanstan hiç ödün vermeden, şu ana kadar ürettiğimiz en küçük iş masaüstünden bile ufak bir bilgisayar tasarladık. 2.3 litre hacimli MSI PRO DP21 İş ve Üretkenlik serisi Desktop PC bu şekilde doğdu.

Donanım tarafında ödün vermeyen PRO DP21, 11.nesil Intel Core i7 11700’e kadar işlemci ve 64GB’a kadar 3200MHz RAM kullanıyor.

Diğer taraftan MSI PRO DP130 Desktop PC’de kullandığımız NVIDIA GTX ekran kartını ve çoklu monitör desteğini bu modelde sunmuyoruz. Ancak eğer grafik veya video yoğunluklu bir iş yapmıyorsanız Intel’in dahili grafik işlemcisi yüksek çözünürlüklü monitörleri bile rahatlıkla kullanabileceğiniz kadar güçlü.

Sizin için boyut ilk sırada geliyorsa ve iş istasyonunuzu sürekli taşımak zorunda kalıyorsanız PRO DP21 ideal tercih olacaktır. Belge düzenlemekten muhteşem sunumlar hazırlamaya, karmaşık tablolarla çalışmaya kadar küçük ve orta ölçekli işletmelerin gereksinim duyduğu tüm özelliklere sahip.

Diğer tüm MSI PRO serisi masaüstü bilgisayarlar gibi PRO DP21modeli de arka paneldeki COM portu sayesinde POS cihazlarını, barkod tarayıcıları ya da fatura yazıcıları bağlama olanağı sunarak perakende noktalarında ideal çözüm haline gelir. DP21’in boyutu hemen hemen her yere sığacak şekilde tasarlandığı için mükemmel işlem performansını minimum alanda kullanabileceksiniz.

PRO DP21 ayrıca daha büyük modeller gibi TPM 2.0 modülüne sahiptir. PC’nizde depoladığınız hassas bilgilere erişirken veya depolarken tamamen güvende olmanızı sağlar.

Ürünlere aşağıdaki satış linkleri üzerinden göz atabilirsiniz.

PRO DP21 11M-026TR https://bit.ly/3IDnTrU

PRO DP21 11M-027XTR https://bit.ly/3rOIJ1j

PRO DP21 11M-025TR https://bit.ly/3y7OmJ4

PRO DP21 11M-024TR https://bit.ly/3rFNaM2

Fırsatlar

31 Aralık’a kadar geçerli yılbaşı kampanyası dahilinde bu desktoplarla birlikte seçili PRO Monitör ürünlerden satın alarak, MODERN LED LUX EKRAN IŞIK ÇUBUĞU (PİYASA FİYATI: 69.99 USD) ve 1-AY CENTR UYGULAMA ÜYELİĞİ kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi için kampanya linkine buradan göz atabilirsiniz: https://bit.ly/3pA9WC0

MSI’ın iş ve üretkenlik için tasarladığı PRO serisi masaüstü bilgisayarlarını daha yakından incelemek için https://www.msi.com adresini mutlaka ziyaret edin. Burada MSI desktop PC satın alırken elde edeceğiniz diğer promosyon fırsatlarını da bulacaksınız.

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