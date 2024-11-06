Kutupayısı, Stanley markasıyla pazarda güçleniyor

Kutupayısı yıllardır Türkiye’de global markaların temsilciliğini üstlenerek outdoor ürünler sektöründe başarılı bir yolculuk sürdürüyor. Stanley’nin uzun ömürlü ve çevre dostu ürünleriyle çevre bilincini artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen Kutupayısı’nın e-ticaret, dağıtım, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik alanında yenilikçi projelerini şirketin CEO’su Burcu Kanpak Aydoğan ile konuştuk...

Kutupayısı olarak uzun yıllar birçok global markanın Türkiye temsilciliğini yaptınız ancak şu anda yalnızca Stanley markasına odaklanıyorsunuz. Bu değişikliğin arkasındaki sebepler neler?

“Kutupayısı gelişimini yıllardır distribütörlüğünü yaptığı markalarla iyi bir noktaya getirdi. Bizim 20 yıl önce başlangıcımız Salewa markası ile oldu. Sonrasında ise diğer markalar eklendi. Yıllar boyunca outdoor ürünler sektöründe bu markaları tanıtmak, geliştirmek için efor sarf ettik. Tek odağımız bu markalar oldu. Müşteriyi bu konuda bilinçlendirmek, bu ürünleri tanıtmak, bu ürünleri kullanabileceklerini ve bu kalitenin vazgeçilmez olduğunu anlatmak için çalıştık. Başarılı olduk. Sektörün gelişimine katkımızın büyük olduğuna inanıyorum.

Stanley markasını da 18 yıldır temsil ediyoruz. Uzun yıllar boyunca bu marka için de çalıştık. Birçok sektörde distribütörlerin birkaç yıl içerisinde markalarında zarar ettikleri dolayısıyla vazgeçtiklerini görürsünüz. Biz vazgeçmedik, inandık ve hiç eksilmeyen bir tutku ile devam ettik. Sonuçta başarılı olduk. Kutupayısı’nın DNA’sında vazgeçmek yoktur. Markalarımızı bırakmamız bir vazgeçiş değil. Bugünkü durumumuzda bu markalara eskisi kadar odaklanamadığımızı, büyüyen bir pazara sahip olan Stanley’e odaklanarak başarımızı katlayabileceğimizi fark ettik. Başka firmalara bu anlamda yer açmak gerektiğini de düşünüyorum.

Kutupayısı içecek/yiyecek saklama ve taşıma ürünleri pazarını Türkiye’de büyüten bir firma. Odaklanmanın bir şirkete katkısının çok daha büyük olacağının farkındayız. Büyük projelerimiz ve önümüzdeki beş yılı kapsayan tüm detaylarıyla planlanmış projelerimiz var. Onların üzerinde çalışmak için de enerji ve odaklanmaya ihtiyacımız var.”

E-TİCARET VE MODA DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

Kutupayısı.com ile e-ticaret alanında aktif bir hizmet sunuyorsunuz. E-ticaretin bu alandaki önemi ve müşterilerinize sunduğunuz avantajlar neler? Bu alanda gelecek planlarınız nelerdir?

“E-ticaret günümüz dünyasının bir gerçeği. Burada var olma gerekliliği yoğunlaşan hayat temposunun bir sonucu. Kutupayısı adaptasyon kabiliyeti çok yüksek, değişime çok hızlı ayak uyduran ve bu değişimin liderliğini yapabilecek kapasitede bir firma. Yakında yayına alacağımız yeni web sitemizle bu başarıyı da büyüteceğiz. Buradaki amacımız diğer online platformlarla yarışmak değil. Biz markalarımızı temsil sorumluluğumuzdan dolayı işin bu kısmında da var olmak zorundayız. Asıl işimiz dağıtım olmak üzere, online tarafta da markalarımızın satışını müşterilerimizle asla yarış içerisinde olmadan online mecrada da sürdürüyoruz. Birincil önceliğimiz müşterilerimiz.”

Outdoor kimliğinize ek olarak fashion ve günlük kullanım ürünlerine odaklanıyorsunuz. Bu stratejik değişimin şirketin geleceği üzerindeki etkilerini nasıl görüyorsunuz? Bu alanda büyüme planlarınız neler?

“Dünya bu yönde ilerliyor. Birçok ülkede olduğu gibi insanlar outdoorda kullanılacak ürünleri günlük yaşamda da kullanabilirler. Extreme sporların ekipmanları dışında outdoor ve şehir yaşamı ayırımı yok. Bu da bu ürünlerin alışverişinin çok daha yoğun yapılabileceği anlamına geliyor. Bizim ülkemizin insanları da bu kalitedeki ürünleri günlük yaşamlarında kullanmayı hak ediyorlar. Verilen paranın karşılığını fazlasıyla sunan bu yüksek kalitede ürünleri almak aynı zamanda ekonomik alışveriş yapmak anlamına da geliyor. Türk insanı da bu gerçeğin farkına son yıllarda daha çok vardı. ‘Ucuz mal alacak kadar zengin değilim’ deyimi kültürümüzde geçmişten bugüne kullanılır. Burada bahsedilen sadece alışverişin parasal tutarı değil, kalitesidir. Kutupayısı en yüksek kalitede ürünleri pazara ilk sunan firmalardan biri ve tüketiciyi bilinçlendirmedeki rolü sektörümüzde çok büyük. Doğrusunun bu ürünleri daha geniş bir tabana yaymak olduğunu düşünüyoruz. Böylece pazarımızı, satış ağımızı da büyütüyoruz.”

Kutupayısı olarak uzun yıllar geniş bir dağıtım ağına sahiptiniz. Yeni dönemde, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?

“Biz 20 yıllık bir firmayız. Bugüne kadar müşteri memnuniyetinden hiç taviz vermedik. Pazarımız çok küçükken de büyüdüğünde de bizim için öncelikli olan müşteri memnuniyetiydi. Bunun ilk basamağı ise ürünün kalitesi. Ürünlerimiz alanındaki en kaliteli ürünler. İlerleyen dönemde de daha çok bilgilendirme yaparak, daha doğru noktalarda ürünlerimizi sergileyerek ve sürekliliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz.”

KUTUPAYISI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

European Outdoor Conservation Association’ın Türkiye’deki tek üyesisiniz ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attınız. Stanley markasıyla sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında yeni projeleriniz olacak mı?

“Stanley sürdürülebilir ürünler üreten bir marka. 100 yıldan uzun süredir yeniden kullanılabilirlik konusunda alanının lider markası. Buna çok önem veriyor. Ürünler ömür boyu dayanabiliyor. Bize gelen 60 yıllık ürünler var ve hala kullanılabilir durumda. Geri dönüştürülebilir. Bu tek başına çok önemli. Kullanılan yüksek kaliteli malzemenin insan sağlığı anlamındaki önemini ise anlatmaya gerek yok. Ayrıca bu ürünleri temizlerken ihtiyacınız olan deterjan miktarı çok az. Stanley gibi Kutupayısı da plastik kullanımı konusunda çok hassas. Ürün teslimatlarında bile buna dikkat ediyor. Sürdürülebilirlik konusuna eğilmek ve bu konuda adımlar atmak her ülke vatandaşının ve en çokta işletmelerin sorumluluğu. Buna önem vermeyi görevimiz olarak görüyoruz. Kısa dönemde Kutupayısı’nı birçok projede görebilirsiniz. Şimdilik bunlar sürpriz olarak kalabilir.”

Şirketinizin değişim sürecini desteklemek için bir CEO olarak nasıl bir strateji izliyorsunuz?

“Şirketimi ileriye götürmek için atılması gereken tüm adımları atmak üzere kendimi, takımımı geliştirmek benim birinci hedefim. Şirketler gelişime açık liderlerle bir yere gelebilir. Ben de şirketimde her pozisyonda lider ruhları istihdam etmeye ve yatkınlığı olanlara bu yetkinliği kazandırmaya çalışıyorum. Takımımızın çoğu gençlerden oluşuyor. Her biri işini sahiplenerek ve severek yapıyorlar. Onlarla birlikte olmak, gelişimlerine şahit olmak, katkıda bulunmak ve bu genç enerjiyle çalışmak çok güzel. Kısacası ben sürekli değişimden yanayım ve değişimi yönetmek bana güç veriyor. Kurumlar ve insanlar değişebildikleri sürece varlar. Şirketin değişim kasını güçlendirmek benim sorumluluğumda. Bu da günümüzün önemli konularından birisi.”

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