EMITT Fuarı ile turizm sektörü İstanbul’da buluşuyor!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda turizmin geleceğine ışık tutmaya hazırlanan, uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, her yıl 30.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor.

5-7 Şubat 2025 tarihlerinde 28.yılını kutlayacak EMITT, bu sene ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli ülkelerin de bulunduğu 77 ülkeden 650 davetli tur operatörünü ağırlayacak.

27 yıldır Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan EMITT Fuarı, 3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak. Bulgaristan, Japonya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Mısır, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Seyşeller, Küba, Malta, Nepal, İran, Azerbaycan, İtalya ve Venezuela’nın yanı sıra ilk defa gelecek Panama ve yıllar sonra geri dönüş yapan Kore gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke katılım sağlayacak. Ayrıca fuarda, Yunanistan’dan belediyeler, İran, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Peru, Maldivler, Pakistan’dan acenteler, Hindistan, İngiltere, İspanya ve Rusya’dan IT firmaları ve Mısır’dan bir resort otel olmak üzere bireysel katılımcılar da yer alacak.

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek EMITT Etkinlik Programı, 2025 yılında turizm sektörünü olumsuz etkileyen sorunların çözümlerine yönelik sektörün aksiyon planlarını oluşturabilmesi için “Yeniden Tanımlamak” temasıyla ilham verici ve fuar deneyimini zenginleştirecek pek çok etkinliği izleyicisi ile buluşturacak.

Turizmi yeniden tanımlamak: Sürdürülebilir bir gelecek için cesur adımlar

EMITT 28. yılında, fuar kapsamında organize ettiği etkinlik programında Pozitif Turizm vizyonunu ele alacak. Bu kapsamda yalnızca atıkları sıfırlamak değil; doğaya ve topluma değer katan, turizmi güçlendiren ve yenilikçi çözümler üreten bir yaklaşım benimsenirken, yaratıcı turizm ürünleri ile yeni pazar fırsatlarının keşfedilmesi amaçlanıyor.

EMITT Fuarı’nın Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “Küresel krizlerin ve çevresel zorlukların gölgesinde, turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek artık bir zorunluluk haline geldi. Turizmi yeniden tanımlamak, sadece bugünün krizlerine yanıt vermek değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceği yaratmak için daha cesur ve yenilikçi bir vizyonla adım atmayı gerektiriyor. İklim krizi, savaşlar ve aşırı turizmin yıkıcı etkileriyle yüzleşirken, sektör oyuncularının iş birliklerini güçlendirip daha dayanıklı ve pozitif bir turizm modeli inşa etme ihtimali üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bu noktada, dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan EMITT Fuarı bir adım öne çıkıyor. Ayrıca bu yıl, katılımcıların daha fazla iş birliği yapmalarını teşvik eden yeni fırsatlar ve programlar sunarak hedefimizi büyütüyoruz.” açıklamasında bulundu.

5 Şubat 2025 tarihinde başlayacak fuarın ilk gününde resmi açılış töreni sonrası konferans sahnesinde sektörün 2024 yılı değerlendirmesi yapılacak ve 2025 öngörüleri masaya yatırılacak. Turizm sektöründe karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkmak için atılması gereken cesur adımlar da konuşulacak. Ayrıca, global trend raporları paylaşılarak gelenekselleşen Başkanlar Oturumu ile gelecek dönem projeksiyonu sunulacak.

Fuar programın 2.gününde ise tematik paneller ile sektör oyuncularının iş birliği yaparak nasıl daha dayanıklı bir turizm modeli oluşturabilecekleri ele alınacak. Sektöre ilham verecek yıldız isimler, influencerlar ve sektörün önemli otel zincirleri, hizmet sağlayıcıları ile yerli ve yabancı destinasyonlar konferans sahnesinde olacak.

Fuar programının son gününde; teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zekâ yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği ve yaratıcı çözümler bulabileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak için bu linkteki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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