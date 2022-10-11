75 İtalyan kozmetik üreticisi Türkiye’ye geliyor | Advertorial Haberler

Yıllar içerisinde 5.5 milyar Euro’luk pazar büyüklüğüne ulaşarak tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Türkiye kozmetik sektörü, İtalyanların da dikkatini çekiyor. Türkiye kozmetik pazarında hali hazırda yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olan İtalyanlar, Italian Trade Agency (ITA) organizasyonu ile 75 İtalyan kozmetik üreticisini Beauty Istanbul Fuarı’na gönderiyor. İtalya Türkiye’nin 65 milyon dolarlık ithalatıyla 5. sırada yer alıyor.

Her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüyerek 5.5 milyar Euro’luk bir pazar büyüklüğüne ulaşan Türk kozmetik sektörü, İtalyan firmaların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Türkiye kozmetik pazarında yüzde 5’lik bir paya sahip olan İtalyanlar, pazar paylarını arttırmak ve yeni ticari iş birlikteliklerine imza atmak için 75 kozmetik üreticisi ile birlikte 13 – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Beauty Istanbul Fuarı’nda yerini alıyor. Italian Trade Agency - ITA organizasyonu ile fuara katılan İtalyan kozmetik üreticileri, yeni trend ürünlerini fuarda görücüye çıkaracak. İtalya Türkiye’nin 65 milyon dolarlık ithalatıyla 5. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, 300 MİLYAR EURO’LUK DÜNYA PAZARINDA CAZİBESİNİ ARTTIRIYOR

Dünya kozmetik pazarının büyüklüğü 2022 yılında 300 milyar Euro’ya çıkarken, Türkiye’nin 5.5 milyar Euro’luk bir pazar büyüklüğünde yer alması, potansiyelin beklenenden fazla olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dünya kozmetik pazarı için bir cazibe merkezi haline gelen Türkiye, kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan Beauty Istanbul’a ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE LOJİSTİK AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Kozmetik sektöründeki gelişmelere bakıldığında özellikle son 10 yılda Türkiye kozmetik pazarının yıllık %10'a yakın bir hızla büyüdüğü görülüyor. Bu oran Avrupa ülkeleri için %5 civarında. Türkiye, güçlü pazar payına sahip Avrupa şirketleri, güçlü büyüme hızına sahip Asya ve Pasifik şirketleri ile kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüksek talep gördüğü Ortadoğu ülkeleri arasında da bir köprü oluşturuyor. Ayrıca sunduğu lojistik avantajlarıyla da öne çıkıyor.

İTALYAN KOZMETİK ÜRETİCİLERİYLE TANIŞIN

Doğal ve sürdürülebilir ürünleriyle dikkat çeken çıkan, Made in Italy üretim zincirlerine sahip, İtalya’nın en önemli kozmetik üreticileri ile tanışmak ve birbirinden özel ürünleri incelemek için 13 – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Beauty Istanbul Fuarı’nı ziyaret edebilirsiniz.

İtalya son dönemde dünya çapında başlatılan bir ulus markalama kampanyası olan “be IT” ile de dikkatleri çekiyor. Kampanyanın hedefi ise tutku, yaratıcılık, çeşitlilik, stil, inovasyon ve miras olmak üzere altı temel “sütun” aracılığıyla İtalya’yı yenilenen bir görünümle tanıtmak.

Beauty İstanbul’a katılan tüm İtalyan firmalar da ICE-İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ile iş birliği içinde ve Made in Italy tanıtım kampanyası çerçevesinde üretim yeteneklerini ve olağanüstü potansiyellerini özgün ve yenilikçi bir şekilde yansıtacak.

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