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Dış ticaret endeksleri arttı

11.10.2022 - 12:31
Dış ticaret endeksleri arttı | Ekonomi Haberleri

Ağustos ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 5,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,6, yakıtlarda yüzde 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı.

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İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 26 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,5 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 artarken, yakıtlarda yüzde 23,1 azaldı.

 


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