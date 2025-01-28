“2024’te Hep Birlikte 2 Kat Büyüdük”

Multinet Up için 2024 yılı, finansal başarıların yanı sıra inovasyon, dijitalleşme ve müşteri memnuniyetinde birçok başarılı projeye imza atılan bir dönüm noktası oldu. 25. yılını kutlayan şirket, firmalara maliyet avantajı sağlayan ve çalışan yaşam kalitesini artıran yeni ürünler geliştirdi.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, şirketin 2024 performansına ve 2025 hedeflerine dair açıklamalarda bulundu: Geçtiğimiz yıl, hepimizin ortak çabasıyla toplam ciroda 2 kat büyüdük ve Up Group’un 60. yılını kutlarken, grup bünyesindeki şirketler arasında finansal sonuçlarımızla en başarılı şirket olarak lider konumuna ulaştık. 2024 yılında MultiNet yemek kartımız yüzde 100, MultiGift kurumsal hediye kartımız ise yüzde 80 büyüme gösterdi. MultiTravel kurumsal seyahat platformumuz yüzde 150, MultiPetrol ise yüzde 50 büyüme gösterdi. Aynı zamanda MultiAvantaj da yüzde 95 büyüyerek, iş ortaklarımıza sunduğumuz avantajların değerini kanıtladı.

“DİJİTALLEŞME VE MUTLU ÇALIŞANLARLA GELEN BAŞARILAR”

2024, dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Yapay zekâ ve RPA projeleriyle süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirirken, Veri Ambarı projesiyle ham veriyi anlamlı hale getirerek müşterilerimize daha fazla katma değer sunduk. Lokasyon bazlı kullanıcı kampanyalarımızla müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, ‘Türkiye’nin En Mutlu İş yeri’ ünvanını alan şirketlerden biri olarak pek çok ödül kazandık. Şikayetvar.com’da Yemek Kartı kategorisinde üst üste ikinci kez Diamond ödülü alırken, Fortune 500 ve Capital 500 araştırma listelerine girmenin gururunu yaşadık. 2025 hedeflerimizde, ilgili araştırmalarda Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasına girmek var.

“2025’TE SAĞLIK, VERİMLİLİK VE BÜYÜMEYE ODAKLANIYORUZ”

Yeni yılda hayata geçireceğimiz en büyük yeniliklerimizden biri de çalışanların sağlık ve esenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirdiğimiz MultiHealth çözümümüz olacak. Bu çözümle çalışanlar, üye iş yerlerimiz olan spor salonlarına kolayca erişebilecek, işverenler ise çalışan beklentilerinin hızla yükseldiği bu dönemde değerli bir yan hak sunma fırsatı yakalayacak. Multinet Up olarak, sağlıklı çalışanlar, mutlu ekipler ve güçlü şirketler yaratma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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