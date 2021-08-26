‹ Önceki Haber Yatırım fonu nedir? Hangi yatırımcı profili için uygundur? Yatırım fonu nedir? Hangi yatırımcı profili için uygundur? Sonraki Haber › Garantici yatırımcıların yatırım aracı! Garantici yatırımcıların yatırım aracı!

Swap işlemi nedir? Hangi durumlarda yapılır?

26.08.2021 - 17:26
Swap işlemi nedir? Hangi durumlarda yapılır? | Yatırım Sözlüğü

Sözlük anlamına bakıldığında, swap, takas anlamına geliyor. Bir diğer anlamda, değiş-tokuş olarak ifade edilebilir. Peki, swap hangi durumlarda yapılır?

Swap kısaca, ülke para biriminin başka bir yabancı ülke para birimi ile karşılıklı olarak değişiminin yapılması olarak tanımlanabilir.

Küresel anlamda likidite krizi yaşanılan 2000’li yılların sonunda swap hattı uygulaması artmaya başladı. Böylelikle, merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara vererek, yabancı para birimini alabiliyorlar.

Swap işlemi sonucunda ülkenin rezerv formasyonunda bir iyileşme gündeme geleceği için ve uluslararası piyasalarda da swap anlaşması yapılabildiğine dair de bir kredibilite söz konusu olacağı için TL’nin başta ABD doları ve Euro karşısında değerinin yükselmesini bekleriz. Ancak bu yöntem ile TL’nin değerinin yükseltilmesi çok sürdürülebilir bir durum değildir.

Swap anlaşmasının bir diğer faydası olarak, döviz kurlarında yaşanan oynaklık sonucu çıkacak risklerin etkisini azaltmak olarak da ifade edilebilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: -0,09% Hacim : 919 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 1.447 27.08.2021 Yüksek 1.452
Açılış: 1.451
8,3920 Değişim: 0,05%
Düşük 8,3691 27.08.2021 Yüksek 8,4072
Açılış: 8,388
9,8735 Değişim: -0,08%
Düşük 9,8371 27.08.2021 Yüksek 9,8947
Açılış: 9,8815
486,89 Değişim: 0,78%
Düşük 482,52 27.08.2021 Yüksek 487,36
Açılış: 483,14
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.