Swap işlemi nedir? Hangi durumlarda yapılır? | Yatırım Sözlüğü

Sözlük anlamına bakıldığında, swap, takas anlamına geliyor. Bir diğer anlamda, değiş-tokuş olarak ifade edilebilir. Peki, swap hangi durumlarda yapılır?

Swap kısaca, ülke para biriminin başka bir yabancı ülke para birimi ile karşılıklı olarak değişiminin yapılması olarak tanımlanabilir.

Küresel anlamda likidite krizi yaşanılan 2000’li yılların sonunda swap hattı uygulaması artmaya başladı. Böylelikle, merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara vererek, yabancı para birimini alabiliyorlar.

Swap işlemi sonucunda ülkenin rezerv formasyonunda bir iyileşme gündeme geleceği için ve uluslararası piyasalarda da swap anlaşması yapılabildiğine dair de bir kredibilite söz konusu olacağı için TL’nin başta ABD doları ve Euro karşısında değerinin yükselmesini bekleriz. Ancak bu yöntem ile TL’nin değerinin yükseltilmesi çok sürdürülebilir bir durum değildir.

Swap anlaşmasının bir diğer faydası olarak, döviz kurlarında yaşanan oynaklık sonucu çıkacak risklerin etkisini azaltmak olarak da ifade edilebilir.

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