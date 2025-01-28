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İOS 18.3 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ: Güncelleme alacak telefonlar ve detaylar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#İos#İos 18.3#İos 18.3 Özellikleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:21

İOS 18.3 güncellemesi ile yeni özellikler güncelleme ile son kullanıcıya teslim edilmeye başlandı. iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 güncellemesi, 27 Ocak 2025'te yayımlandı ve bir dizi güvenlik açığını giderdi. İşte iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 özellikleri ve yenilikleri hakkında detaylı bilgiler