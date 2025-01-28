İOS 18.3 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ: Güncelleme alacak telefonlar ve detaylar belli oldu

İOS 18.3 güncellemeleri, güvenliği artırmak ve cihazları kötü amaçlı saldırılara karşı korumak için önemli iyileştirmeler içeriyor. İşte, cihazlara getirilen güncellemeler;
Erişilebilirlik (Accessibility)
- Cihazlar: iPhone XS ve sonrası, iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonrası, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonrası, iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 7. nesil ve sonrası, iPad mini 5. nesil ve sonrası.
- Açıklama: Kilitli bir cihazda, fiziksel erişimi olan bir saldırgan, fotoğraflara erişim sağlayabilir. Bu, kimlik doğrulama sorunuyla ilgili bir güncellemeyle düzeltildi.
AirPlay
- Cihazlar: iPhone XS ve sonrası, iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonrası, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonrası, iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 7. nesil ve sonrası, iPad mini 5. nesil ve sonrası.
- Açıklama:
- Yerel ağdaki bir saldırgan, sistemin beklenmedik bir şekilde sonlanmasına veya süreç belleğinin bozulmasına neden olabilir.
- Uzak bir saldırgan, uygulama kapanmasına yol açabilir.
- Ayrık işleme hataları düzeltildi.
- Ayrıca, servis dışı bırakmaya (denial-of-service) neden olabilecek saldırılar engellendi.
ARKit ve CoreAudio
- Cihazlar: iPhone XS ve sonrası, iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonrası, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonrası, iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 7. nesil ve sonrası, iPad mini 5. nesil ve sonrası.
- Açıklama:
- ARKit'teki dosya işleme hataları ve CoreAudio ile ilgili ses dosyaları işlenirken beklenmedik uygulama kapanışlarına neden olabilen açıklar giderildi.