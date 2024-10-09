Yeni Zelanda'dan faiz kararı

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Yeni Zelanda Merkez Bankası, resmi nakit faiz oranını geçen yılın Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan yüzde 4,75'e düşürdü. Buna karşın banka gelecekteki hamleler hakkında pek fazla ipucu vermedi.

AFP haberine göre banka, kararın üretimde, istihdamda, faiz oranlarında ve döviz kurunda gereksiz istikrarsızlığın önlenmesi amacıyla atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda ekonomisi aylardır resesyonun eşiğinde seyrediyor. Tüketici güveni yüksek fiyatlar, artan borçlanma maliyetleri ve konut krizi nedeniyle olumsuz etkileniyor.

Büyük bankalar, beklenen duyurunun öncesinde kredi faiz oranlarını düşürmüştü. Maliye Bakanı Nicola Willis ise ev sahipleri ve işletmeler için "daha parlak günlerin yaklaştığını" ve artık ipotek ödemelerinin azalmasını beklediklerini söyledi.