TL mevduatlarda şimdi ne olacak? KKM'den vergi alınmayacak | Faiz Haberleri

Liralaşma stratejisi kapsamında düşük tutulan Türk Lirası mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopajı avantajı azalmaya başladı. Kısa vadede yüzde 5 olan vergi 2.5 puan artarak yüzde 7.5'e yükseldi. Parasını mevduata bağlayanlar elde ettikleri faiz gelirinden 2.5 puan daha vergi ödemek zorunda kalacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Türk Lirası mevduatlardan alınan gelir vergisi stopajı artırıldı. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 2.5'e yükseldi.

KKM YATIRIMCISINDAN VERGİ ALINMAYACAK

Kademeli olarak bitirilmesi planlanan Kur Korumalı Mevduatta ise gelir vergisi stopajı yüzde 0 olarak kaldı. Başka bir deyişle döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatı olanlar gelir vergisi stopajı ödemeyecek, Türk Lirası'na yatırım yapanlar gelir vergisi stopajı ödeyecek.

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NE KADAR ETKİLEYECEK?

Örnekle ilerlemek gerekirse 100 bin lirasını yüzde 55 yıllık faiz oranıyla 32 günlük (bir aylık) mevduata bağlayan mudi 32 günün sonunda 4583 lira faiz geliri elde ediyor. Eski stopaj olan yüzde 5'ten vergi kesilseydi 229 lira ödeyecekken yeni stopaj olan yüzde 7.5'ten vergi kesilecek ve 344 lira ödemek zorunda kalacak. Yapılan değişiklikle birlikte mudinin faiz gelirinden 115 lira daha fazla vergi alınmış olacak. Başka bir deyişle 4583 liralık faiz geliri stopaj yüzde 5'ken 4354 lirayken yeni oran olan yüzde 7.5'le 4239 liraya gerilemiş oldu.

BANKALARIN FAİZİ DAHA DA ARTIRMASI GEREKİYOR

Bankaların mevduatı daha cazip hale getirmek için faizi daha da artırması ve bir nebze de olsa artan stopaj oranlarının hissedilmesinin azalmasını sağlaması bekleniyor. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı ve bankalar da bu nedenle mevduat faizinde yükseliş sağlayamadı.

ORANLAR SADECE 3 AY GEÇERLİ

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra stopaj oranları güncellenmezse yüzde 15'e çıkması bekleniyor.

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"ENFLASYON TAHMİNLERİN ÜZERİNDE"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde eylül ayı itibarıyla başlayan iyileşmenin devam ettiğini belirterek, yılsonu enflasyon beklentilerinin halen tahminlerinin üzerinde olduğunu kaydetti.

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