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Son dakika haberi... Kredi limiti 10 milyon liraya çıkarıldı! Yatırımcılar dikkat

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#Kredi#KOBİ#KOSGEB
Son dakika haberi... Kredi limiti 10 milyon liraya çıkarıldı Yatırımcılar dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:32

Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. 3 milyon lira olan kredi üst limiti 10 milyon liraya yükseltildi.

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Türkiye'de girişimci olanlara yönelik yapılan avantajlı kredilerde yeni rakam uygulanmaya başladı. Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

LİMİT 10 MİLYON, VADE 60 AY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

60 ay vadeli yatırım ve işletme kredilerinden KOBİ'ler yararlanabilecek.

NERELERDE KULLANILACAK?

10 milyon liralık kredi sabit kıymet alımı, komple yeni yatırımlar, tevsi ( modernizasyon, kalite yükseltici, kapasite arttırıcı vb. ) yatırımlar, yenileme yatırımları, şirket devralma, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin finansmanı, işletme sermayesi ihtiyaçları bu kapsamında değerlendirilecek.

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Kredilere sabit veya değişken faiz oranları uygulanabilecek.

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#Kredi#KOBİ#KOSGEB

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