Fed'den tarihi faiz kararı... 54 ay sonra ilk kez düştü | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. Böylece Fed 54 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed faizi 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. Mart 2020'den bu yana ilk faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu.

Fed faiz indirim kararını 1'e karşı 11 oyla aldı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman faizin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy verdi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklaması şöyle:

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FOMC üyeleri fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlamaya odaklı olmaya devam ediyorlar. Ekonominin gücünü devam ettirmeye bağlıyız. İş gücü piyasası enflasyon baskılarını bir kaynağı değil. Enflasyon geriledi ancak hala hedefimizin üzerinde. İşsizlik oranı biraz yukarı gitti, ama hala düşük. Bizim birincil odağımız enflasyonu aşağı getirmek. Para politikası arz ve talep dengesinin yeniden sağlanmasına yardım etti. Enflasyon hedefimize çok daha yakın. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı ve iş gücü piyasası için aşağı yönlü riskler yükseldi.

FOMC açıklamaları şöyle:

"Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışı yavaşlamıştır ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük seyretmektedir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydetmiştir ancak bir miktar yüksek seyretmektedir. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir.

Komite, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanmıştır ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir.

Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir. Enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında Komite, federal fon oranı için hedef aralığını 1/2 puan düşürerek yüzde 4-3/4 ila 5'e çekmeye karar vermiştir.

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Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaları değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir.

Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir.

Kurul, (daha fazla) -2- Kurul'un hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır.

Para politikası kararına Başkan Jerome H. Powell, Başkan Yardımcısı John C. Williams, Thomas I. Barkin, Michael S. Barr, Raphael W. Bostic, Lisa D. Cook, Mary C. Daly, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Adriana D. Kugler ve Christopher J. Waller oy vermiştir. Bu eyleme karşı oy kullanan Michelle W. Bowman, federal fon oranı için hedef aralığın bu aşamada 1/4 puan düşürülmesini tercih etti.

BÜYÜME ORANI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri önümüzdeki bu yıl için büyüme tahmini gerilerken, önümüzdeki yıllar için tahminlerde bir değişiklik olmadı; Medyan faiz tahmini ise önümüzdeki üç yıl için aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi %2,1'den %2,0'a çekildi; 2025, 2026 ve 2027 yılları için %2,00, uzun dönem için %1,8 olarak kaldı.

Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin tüm faiz tahminleri aşağı geldi. Bu yıl için medyan faiz tahmini %5,1'den %4,4'e, gelecek yıl için %4,1'den %3,4'e, 2026 yılı için %3,1'den %2,9'a aşağı yönlü revize edildi. 2027 yılı ve uzun dönem için tahmin %2,9 olarak belirlendi.

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Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya, gelecek yıl beklentisi %2,3'ten %2,2'ye çekilirken, 2026 ve 2027 yılları beklentisi %2,0 olarak öngörüldü.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için %2,6'dan %2,3'e, gelecek yıl için %2,3'ten %2,1'e çekerken, 2026, 2027 ve uzun dönem için %2,0 olarak belirledi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini %4,0'dan %4,4'e, gelecek yıl tahminini %4,2'ten %4,4'e, 2026 tahminini %4,1'den %4,3'e yükseltti; 2027 ve uzun dönem tahmini %4,2 oldu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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