Sıfır faizli kredi kampanyaları... 50 bin lira veriyorlar

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İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bankalar sıfır faizle 6 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar kredi veriyor.

Krediyi kullanmanın ana şartı yeni müşteri olunması olarak öne çıkıyor.

FAİZLER YÜKSEK SÜRÜYOR

İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar yükseliyor.

HANGİ BANKALAR SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİYOR?

Sıfır faizli 6 ay vadeli kredi veren bankalar belli oldu.

QNB 20 bin lira, Enpara.com 50 bin lira, Akbank 45 bin lira, Garanti BBVA 45 bin lira, Türkiye İş Bankası 25 bin lira, Denizbank 25 bin lira, TEB 50 bin lira, ON Dijital Bankacılık 15 bin lira krediyi sıfır faizle sunuyor.

KREDİ NOTUNUZA DİKKAT EDİN

Bankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. 1850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyorlar.

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Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Kredili Ürün Ödeme Alışkanlıkları (Kredi Notunun yüzde 35’ini oluşturur)

Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltiyor. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor.

Mevcut Hesap ve Borç Durumu (Kredi Notunun yüzde 35’ini oluşturur)

İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

Yeni Kredili Ürün Açılışları (Kredi Notunun yüzde 11’ini oluşturur)

Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun yüzde 10’unu oluşturur)

Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabiliyor.

Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.