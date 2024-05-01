Mevduatta gelir vergisi stopajı yükseldi | Faiz Haberleri

Türk Lirası cinsinden açılan mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopaj oranı artırıldı.

Parasını mevduatta değerlendirenleri ilgilendiren gelir vergisi stopaj oranlarındaki avantajlı oranlar sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre gelir vergisi stopajı mevduat hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2.5 olarak uygulanacak.

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KUR KORUMALIDA STOPAJ YÜZDE 0

Kur korumalı mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirasına çevrilen mevduatta stopaj oranı ise 0 olarak belirlendi.

DEĞİŞKEN FAİZDE DE STOPAJ YOK

Değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da stopaj oranı yine aynı şekilde 0 olacak.

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

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