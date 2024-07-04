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Mevduat geriledi, krediler arttı

04.07.2024 - 14:27 | Son Güncelleme :
Mevduat geriledi, krediler arttı | Faiz Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, geçtiğimiz hafta oluşan verileri açıkladı.

Tüketici kredilerinde yüksek faize rağmen artış devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre geçtiğimiz hafta krediler 13 trilyon 627,8 milyar TL'den 13 trilyon 726,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 493,1 milyar TL'den 16 trilyon 447,3 milyar TL'ye düştü.

Tüketici kredileri 1 trilyon 703 milyar TL'den 1 trilyon 726,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 435,2 milyar TL'den 1 trilyon 468,2 milyar TL'ye yükseldi.

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Takipteki alacaklar ise 214,9 milyar TL'den 216,1 milyar TL'ye çıktı.


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