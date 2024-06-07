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Mevduat faizlerinde düşüş var! 43 bin lira getiri var...

07.06.2024 - 07:45 | Son Güncelleme :
Mevduat faizlerinde düşüş var! 43 bin lira getiri var... | Faiz Haberleri

Türk Lirası mevduatlara verilen faiz oranlarındaki gerileme devam ediyor. Enflasyonun yüzde 75 olarak açıklandığı ve bu noktadan sonra dezenflasyon sürecinin başlayacağı beklentisiyle birlikte mevduat faizi oranları düşüyor.

Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı. Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları belli oldu. 1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü. Sadece 1 yıl ve daha uzun vadelerde faiz yüzde 41.89'dan yüzde 45.97'ye yükselmiş oldu.

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Merkez Bankası hangi bankanın hangi faiz oranını verdiğini açıklamasa da gerçekleşen oranları duyuruyor.

ENFLASYON YÜKSELDİ, FAİZLER DÜŞTÜ

Enflasyon Mayıs ayında yüzde 75'i aştı. Bundan sonraki süreçte enflasyonda baz etkisinden dolayı düşüş bekleniyor. Bu beklentinin akabinde mevduat faiz oranları yıllık bazda düşüş eğilimi gösteriyor.

1 AYDA 43 BİN LİRA FAİZ

100 bin lirasını yüzde 56.08 yıllık faizle 1 aylık mevduata yatıran bir mudi 32 günün sonunda stopajı da düşüldükten sonra net olarak 4323 lira faiz geliri elde ediyor.
1 milyon lirası olan mudi ise aynı şartlarda 43 bin 230 lira gelir elde etmiş oluyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

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EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.


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