Mevduat faizi yüzde 70'e dayandı... 696 bin lira getirisi var

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisinde mali ve para politikası değişiklikleri meyvelerini baz etkisiyle vermeye başladı. Enflasyonun artış hızının azalmasıyla birlikte dezenflasyon süreci devreye girdi. Orta Vadeli Program'da enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki OVP'de bu yıl için yüzde 33 tahmin edilen enflasyon yüzde 41.5'e çıktı.

Enflasyon oranı tahminindeki yükseliş sıkı para politikasının uzun soluklu olarak devam ettirileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.

FED FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası Fed 54 ay sonra faiz indirimi gerçekleştirdi ve faizi yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası dün verdiği kararla faizi değiştirmedi ve yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

FAİZ KARARI MEVDUATI DİREKT ETKİLİYOR

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Türkiye ekonomisinde alınan önlemler enflasyon üzerinde baz etkisi yarattı ve yıllık enflasyonun yükseliş hızında daralma görüldü.

Haberin Devamı

BU HAFTANIN FAİZLERİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.01, 3 aya kadar vadede yüzde 60.16, 6 aya kadar vadede yüzde 52.10, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.96, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36.37 oldu.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.01'den faize bağladığı parasından 4500 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 504 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 45 bin 8 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 69.60

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.01 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.60 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 696 bin 43 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 643 bin 839 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 51.97 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

Haberin Devamı

YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Temmuz ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görüldü. Temmuz ayında ise üç aylık vadede yüzde 65 faiz verilen yatırımcılar oldu. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uygulanıyordu.

Tmemuz ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Haberin Devamı

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

(Not: Yukarıdaki faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. TCMB, yüksek faiz oranlarını hangi bankanın verdiğini açıklamıyor. Bu nedenle tüm bankalar üzerinden araştırma yaparak en yüksek faizi veren bankayı bulabilirsiniz.)