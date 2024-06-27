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Merkez Bankası toplantı tarihlerini değiştirdi

27.06.2024 - 14:14 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası toplantı tarihlerini değiştirdi | Faiz Haberleri

Merkez Bankası önümüzdeki iki Para Politikası Kurulu toplantısının tarihlerini değiştirme kararı aldı.

Önümüzdeki iki Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri değiştirildi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirildi.


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