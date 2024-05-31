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Merkez Bankası açıkladı... Parası mevduatta olanlar dikkat

31.05.2024 - 07:51 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası açıkladı... Parası mevduatta olanlar dikkat | Faiz Haberleri

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir önceki haftaya göre faizlerde belirgin düşüşler yaşandı. Son oranlara göre 100 bin liranın getirisi belli oldu.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenler için verilen faiz oranları geriliyor. Enflasyonun yüzde 70'e yaklaşması ve Mayıs ayında yüzde 70'i de aşması beklenirken mevduat faiz oranları düşüşe geçiyor.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 aralığına düşeceği beklentisi nedeniyle faizde gerileme yaşandığı ve yılsonuna göre uyarlamaların gerçekleşmeye başladığı öne sürülüyor.

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GOLDMAN SACHS: FAİZ İNDİRİMLERİ YIL SONUNDA BAŞLAR

Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu ana kadar en yüksek seviyesine ulaştığını, enflasyonun Mayıs 2024'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar yüzde 43/ yüzde 35,5 seviyesine gerileyeceğini, bunun sonucunda da 2024 sonu/2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

FAİZLER NE DURUMDA?

Bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi. 1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü.
3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi.
6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü.
1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi.
1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ VERİLİYOR?

100 bin lirasını 1 aylık mevduatta değerlendiren mudi 32 günün sonunda stopaj da düşüldüğünde net olarak 4300 lira civarında faiz getirisi elde ediyor.

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STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz. Hürriyet


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