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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz indirimi için tarih verdi

17.01.2024 - 13:14 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz indirimi için tarih verdi | Faiz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, olası faiz indirimlerinin bu yaz başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yaz faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini söyledi. AP'de yer alan habere göre Lagarde, bu tür bir hareketin en son ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.

ECB, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olmasının ardından yüksek enflasyonu dizginlemek için Temmuz 2022'de faizleri arttırmaya başladı. 

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Enflasyonun azalması ve o tarihten bu yana kötüleşen ekonomik tablo, ECB'nin ne zaman faiz indirimine başlayabileceği konusunda spekülasyonlara yol açtı. Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda Lagarde faiz indirimi hakkında, "Bunun da muhtemel olduğunu söyleyebilirim" dedi. Lagarde sözlerini "Fakat ihtiyatlı olmamız gerekiyor" diye sürdürürken hala bazı ekonomik verilerin istedikleri düzeye gelmediğini de ekliyor. 

ENFLASYON DOĞRU YOLDA 

Piyasalar Nisan ayının başlarından itibaren faiz indirimlerini fiyatlıyor. Ancak ECB yöneticileri son haftalarda bu beklentileri boşa çıkaracak bazı imalarda bulundu. Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2022 sonundaki çift haneli zirveden önemli ölçüde düşük ancak hala ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin gerisinde. 

Lagarde enflasyonun doğru yolda olduğunu ancak zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Ayrıca ECB Başkanı, enerji fiyatları ve olası tedarik zinciri kesintilerini temel risk faktörleri olarak gösterdi.


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