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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Oranlar değişti...

27.10.2023 - 16:18 | Son Güncelleme :
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Oranlar değişti... | Faiz Haberleri

Kredi kartı faiz oranları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 500 baz puan faiz artışının ardından, kredi kartı faiz oranları da 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yükseltildi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran yüzde 2,71'den yüzde 3,11'e çıkarıldı.

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Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Buna göre, Türk lirası Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltildi.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (Kredili mevduat hesapları için de geçerli) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye geldi.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarıldı.


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