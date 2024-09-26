İsviçre Merkez Bankası faiz indirdi

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İsviçre Merkez Bankası (SNB), Mart ve Haziran aylarında yaptığı benzer indirimlerin ardından faiz oranını yüzde 1'e çekti ve önümüzdeki dönemde daha fazla indirim yapılabileceğinin sinyalini verdi.

İsviçre Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "İsviçre'de enflasyonist baskı, bir önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde azaldı. Diğer şeylerin yanı sıra, bu düşüş son üç ayda İsviçre frangının değer kazanmasını yansıtıyor. SNB'nin bugün para politikasını gevşetmesi enflasyonist baskıdaki azalmayı hesaba katıyor. Orta vadede fiyat istikrarının sağlanması için önümüzdeki çeyreklerde SNB politika faizinde daha fazla indirim gerekebilir." dedi.

Çoğu ekonomist 0,25 puanlık bir indirim beklerken, bazıları SNB'nin daha da ileri giderek 18 Eylül'de faiz oranlarını yarım puan düşüren ABD Merkez Bankası Fed'in yolunu izleyip izlemeyeceğini merak ediyor.

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Altın, Japon yeni veya Alman tahvilleri gibi İsviçre frangı da yatırımcıların belirsizlik zamanlarında sığındığı önemli limanlardan biri.

Frank, euro karşısında mayıs ayının sonundan itibaren toparlanmaya başladı, ardından önemli bir ivme kazanarak 2023 sonu ve 2024 başındaki zirvelerine yaklaştı. Euro, temmuz ortasından bu yana İsviçre para birimi karşısında yaklaşık yüzde üç değer kaybetti.