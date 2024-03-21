İngiltere'den faiz kararı | Faiz Haberleri

İngiltere Merkez Bankası faizi üst üste 5'inci toplantıda da sabit tuttu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Perşembe günü kilit faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Banka enflasyonun düşüş eğilimi göstermesine karşın beklenenden yüksek kalması nedeniyle faiz indiriminden vazgeçti.

BoE, ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba günü aldığı benzer kararı yansıtarak, art arda beşinci toplantısında faiz oranını sabit tuttu. Fed de faizi 5,50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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