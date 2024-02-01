İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması | Faiz Haberleri

Faizleri değiştirmeyen ABD Merkez Bankası Fed gibi İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri sabit tutarak 5,25 seviyesinde bıraktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüksek enflasyonun borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını engellemesi nedeniyle ABD Merkez Bankası politikasına uygun olarak art arda dördüncü toplantısında da temel faiz oranını dondurdu.

BoE, yaptığı açıklamada, düzenli politika toplantısının ardından faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te bıraktığını söyledi.

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İngiltere Merkez Bankası, tıpkı ABD Federal Rezervi gibi, faiz oranlarını yükselterek, önce koronavirüs salgını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle artan enflasyonu dengelemeye çalıştı.

Aralık ayında İngiltere'de enflasyon beklenmedik bir şekilde yüzde 4'e yükseldi. Bu artış, piyasanın merkez bankasının Mayıs ayından itibaren borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentilerini azalttı.

Çarşamba günü Fed faiz oranlarını sabit tuttu ancak faiz indiriminin başlayacağı tarih ile ilgili temkinli açıklamasıyla mali piyasaları şaşırttı.

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