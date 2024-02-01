  • Bigpara
  • Faiz
  • Faiz Haberleri
  • İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
‹ Önceki Haber TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında işbirliği TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında işbirliği Sonraki Haber › Döviz mevduatları yükselişte Döviz mevduatları yükselişte

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

01.02.2024 - 15:13 | Son Güncelleme :
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması | Faiz Haberleri

Faizleri değiştirmeyen ABD Merkez Bankası Fed gibi İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri sabit tutarak 5,25 seviyesinde bıraktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüksek enflasyonun borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını engellemesi nedeniyle ABD Merkez Bankası politikasına uygun olarak art arda dördüncü toplantısında da temel faiz oranını dondurdu.

BoE, yaptığı açıklamada, düzenli politika toplantısının ardından faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te bıraktığını söyledi.

Haberin Devamı

İngiltere Merkez Bankası, tıpkı ABD Federal Rezervi gibi, faiz oranlarını yükselterek, önce koronavirüs salgını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle artan enflasyonu dengelemeye çalıştı. 

Aralık ayında İngiltere'de enflasyon beklenmedik bir şekilde yüzde 4'e yükseldi. Bu artış, piyasanın merkez bankasının Mayıs ayından itibaren borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentilerini azalttı.

Çarşamba günü Fed faiz oranlarını sabit tuttu ancak faiz indiriminin başlayacağı tarih ile ilgili temkinli açıklamasıyla mali piyasaları şaşırttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.646 Değişim: 1,76% Hacim : 113.134 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.514 01.02.2024 Yüksek 8.682
Açılış: 8.514
30,3375 Değişim: -0,02%
Düşük 30,2422 01.02.2024 Yüksek 30,3761
Açılış: 30,3437
33,0242 Değişim: 0,61%
Düşük 32,7715 01.02.2024 Yüksek 33,0403
Açılış: 32,8235
2.009,49 Değişim: 1,28%
Düşük 1.976,91 01.02.2024 Yüksek 2.011,21
Açılış: 1.984,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.