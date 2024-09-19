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İngiltere faizi sabit tuttu

19.09.2024 - 14:07 | Son Güncelleme :
İngiltere faizi sabit tuttu | Faiz Haberleri

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 5 olarak belirledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Fed'in 4 yıldan uzun bir süre sonra faiz indirimine başladığı ortamda ana faiz oranını %5'te sabit tuttu.

Enflasyonla ilgili devam eden endişeler, özellikle de İngiliz ekonomisinin yaklaşık %80'ini oluşturan kritik hizmet sektöründeki yüksek seviyeler nedeniyle BoE'nin faizi sabit tutması bekleniyordu.

BoE Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, "PPK, 18 Eylül 2024 tarihinde sona eren toplantısında 8'e karşı 1 oyla Banka Faiz Oranının %5'te tutulması yönünde oy kullanmıştır. Bir üye Banka Faiz Oranını 0,25 puan düşürerek %4,75'e indirmeyi tercih etmiştir. Kurul, para politikası amacıyla tutulan ve merkez bankası rezervlerinin ihracıyla finanse edilen Birleşik Krallık devlet tahvili alım stokunun önümüzdeki 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltılarak toplam 558 milyar sterline indirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir" denildi.

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PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamanın metni şöyle:

"Para politikası kararları, TÜFE enflasyonunu %2 hedefine hem zamanında hem de kalıcı bir şekilde geri döndürmek için kalıcı enflasyonist baskıları sistemden çıkarma ihtiyacı tarafından yönlendirilmiştir. Politika, enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış durumda kalmasını sağlamak üzere hareket etmektedir. Ağustos Para Politikası Raporu'nda da belirtildiği üzere, Kurul'un müzakereleri, farklı olasılıkların ve farklı risklerin söz konusu olabileceği bir dizi durumun değerlendirilmesiyle desteklenmiştir.

İlk durumda, enflasyonu yukarı çeken küresel şokların gevşemesi ve bunun sonucunda manşet enflasyonun düşmesi, daha zayıf ücret ve fiyat belirleme dinamiklerine yansımaya devam etmelidir. Dolayısıyla enflasyonist baskıların sürekliliği, para politikasının diğer durumlara kıyasla daha az kısıtlayıcı bir duruş sergilemesiyle ortadan kalkacaktır.

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İkinci durumda, ücret ve fiyat belirleme dinamiklerinin tamamen normalleşmesi için GSYH'nin potansiyelin altına düştüğü ve işgücü piyasasının daha da gevşediği bir ekonomik durgunluk dönemi gerekebilir. Bu durumda, para politikasının ilk duruma kıyasla daha kısıtlayıcı bir duruş sergilemesinden kaynaklanan bolluk nedeniyle yurtiçi enflasyonist sürekliliğin ortadan kalkması beklenebilir.

Üçüncü durumda, ekonomi son yıllarda yaşanan büyük arz şoklarının ardından ücret ve fiyat belirleme değişiklikleri gibi yapısal değişimlere maruz kalabilir. Para politikasının kısıtlayıcılık derecesi Kurul'un son değerlendirmesinde yer alandan daha az olabilir, bu da para politikasının daha uzun süre sıkı kalması gerektiği anlamına gelir.

PPK'nın bir önceki toplantısından bu yana, küresel faaliyet büyümesi istikrarlı bir hızda devam etmekle birlikte, bazı veri sonuçları yakın vadeli görünüme ilişkin daha fazla belirsizliğe işaret etmektedir. Petrol fiyatları, büyük ölçüde zayıflayan talebi yansıtacak şekilde gerilemiştir. Başlıca gelişmiş ekonomilerde politika faizleri için piyasanın öngördüğü patikalar gerilemiştir.

Birleşik Krallık'taki ekonomik göstergelerde, Kurul'un Ağustos Para Politikası Raporu'ndaki beklentilerine kıyasla genel olarak sınırlı bir gelişme kaydedilmiştir. Manşet GSYH büyümesinin yılın ikinci yarısında çeyrek başına yaklaşık %0,3 olan temel hızına dönmesi beklenmektedir. On iki aylık TÜFE enflasyonu Ağustos ayında %2,2 olarak gerçekleşmiş olup, enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan düşüşün yıllık karşılaştırmadan düşmesiyle birlikte bu yılın sonuna doğru %2,5 civarına yükselmesi beklenmektedir. Hizmet sektörü tüketici fiyat enflasyonu Ağustos ayında %5,6 ile yüksek seviyesini korumuştur. Özel sektör düzenli ortalama haftalık kazanç artışı Temmuz ayına kadarki üç aylık dönemde %4,9'a gerilemiştir.

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Bu toplantıda Komite, Banka Faiz Oranını %5'te tutma kararı almıştır.

Önemli gelişmelerin olmaması halinde, politika kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım uygun olmaya devam etmektedir. Enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecektir. Kurul, enflasyonun sürekliliğine ilişkin riskleri yakından izlemeye devam edecek ve her toplantıda para politikasının kısıtlayıcılığının uygun derecesine karar verecektir.


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