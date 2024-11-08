Hong Kong da Fed'i izleyerek faiz indirdi

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Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e çektiğini bildirildi.
HKMA, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararını takip ederken Hong Kong'un 2 büyük ticari bankası HSBC ve Bank of China da kredi faizlerinde indirime gitti.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti.
Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.