Güney Kore dört yılın ardından faiz indirdi

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Güney Kore Merkez Bankası, faizi 25 baz puan düşürerek %3,25'e düşürdü. Bu pandemi kısıtlamalarının devam ettiği Mayıs 2020'den bu yana ilk indirim oldu.

Bu karar, Eylül ayında tüketici enflasyonunun beklenenden daha keskin bir şekilde yavaşlamasının ardından geldi. Enflasyon bankanın yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin altında kalarak son üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,6'ya geriledi.

Banka geçen ay yaptığı açıklamada, "İç talebin kilit sektörü olan özel tüketimin toparlanması, yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamının devam etmesi nedeniyle gecikiyor" demişti.

Yetkililer ayrıca hanehalkı kredilerindeki yüksek faiz oranlarının tüketim kapasitesindeki iyileşmeyi sınırlayan bir faktör olduğunu belirtti.

Uzmanlar, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasının pek olası olmadığını söyledi.

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HSBC'nin Kore Ekonomisti Jin Choi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Seul'ün "konut piyasasını ve ilgili hanehalkı kredilerini istikrara kavuşturmaya yönelik hamleleriyle birlikte, bankanın muhtemelen yerel ekonomide aşırı sıkılaşmayı önlemek için para politikası üzerindeki denetimini gevşetmeye başlayabileceğine karar verdiğini söyledi.

Choi, "Kurulun önümüzdeki üç çeyrekte üç ek 25 baz puanlık indirim yapmasını bekliyoruz. Çok belirsiz olmakla birlikte, 2026'da 25 baz puanlık bir politika faizi indirimi daha görüyoruz" diye ekledi.