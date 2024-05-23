Gecelik faizlerde rezerv etkisi | Faiz Haberleri

TÜRKİYE’de ekonomi yönetiminden sıkı duruşa ilişkin net mesajlar gelmeye devam ederken gecelik faizlerin politika faizinin gerisine düşmesi dikkat çekti.

Ekonomi Servisi / Hürriyet

BIST gecelik faizi yüzde 47 seviyelerine gerilerken, TCMB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinin 2.87 puan kadar altına geriledi. Son günlerde piyasada artan likidite fazlası dikkat çekiyordu. TCMB’nin verilerine göre 21 Mayıs itibariyle sistemde likidite fazlası 462 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle ocak ayından bu yana en yüksek likidite fazlası kaydedildi.

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