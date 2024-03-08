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Fed Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı

08.03.2024 - 10:26 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı | Faiz Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine yakın bir zamanda başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyondaki gerilemenin devam etmesi halinde faiz indirimlerinin yakında başlayabileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası Başkanı, parasal gevşemenin ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih vermedi.

Powell "Enflasyonun yüzde 2 seviyesinde sürdürülebilir bir şekilde hareket edeceğinden daha fazla emin olmayı bekliyoruz. Bu güveni elde ettiğimizde ve bundan pek de uzak olmadığımızda, kısıtlama düzeyini geri çekmeye başlamak uygun olacaktır" dedi Powell, oranlar ve enflasyonla ilgili bir soruya yanıt olarak faiz indiriminin Fed’in ekonomi normale dönerken ekonominin durgunluğa sürüklenmemesi için olacağını söyledi.

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Powell, finansal piyasaların Fed politikasına ilişkin beklentilerinin önemli ölçüde dalgalandığı bir dönemde konuştu.

Yılın başında vadeli işlem yatırımcıları, Fed’in faiz indirimine Mart ayında başlayacağını tahmin ediyorlardı. Şu anki görünüm, ilk kesintinin Haziran ayında gerçekleşmesi ve 2024 yılı sonuna kadar toplam dört indirimin tam yüzde puan olması yönünde.

Son dönemdeki enflasyon verileri fiyat artışlarının hızının yavaşlamaya devam ettiğini gösterse de tüketici fiyatları endeksi Ocak ayı için beklenenden yüksek gelerek piyasaları sarstı. Yine de Powell, bu hafta kongrede yaptığı konuşmada enflasyonun düşüşe geçtiğini ancak henüz Fed’in faiz indirimine hazır olduğu noktada olmadığını belirtti. Powell mevcut politika duruşuyla ilgili olarak "Doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.


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