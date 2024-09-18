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Endonezya'dan sürpriz faiz indirimi

18.09.2024 - 14:27 | Son Güncelleme :
Endonezya'dan sürpriz faiz indirimi | Faiz Haberleri

Endonezya Merkez Bankası, rupinin güçlenmesi ve ABD'de beklenen faiz indirimi öncesinde üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez beklenmedik bir şekilde faiz oranlarını düşürdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Endonezya Bankası, yedi günlük ters repo oranını 25 baz puan düşürerek yüzde altıya indirdi. Bu, 2021'in başından bu yana ilk hamle oldu. Diğer iki ana faiz oranı da 25 baz puan düşürüldü.

Banka valisi Perry Warjiyo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Federal Fon Oranı yönü daha net hale geliyor ve rupiah nispeten istikrarlı, hatta güçleniyor. Bu iki etken, şu anda faiz oranını düşürmemizin sebebidir." dedi.

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Merkez bankası, küresel ekonomik belirsizlik ve yükselen enflasyon ortamında rupinin değerini korumak için borçlanma maliyetlerini istikrarlı bir şekilde artırmıştı.

Ancak fiyat artışlarının yavaşladığını belirten Perry, faiz indirimi kararının bankanın enflasyonun 2024 ve 2025'te düşük kalacağı öngörüsüyle örtüştüğünü söyledi.

Capital Economics'in Asya Kıdemli Ekonomisti Gareth Leather, "Enflasyonun kontrol altına alınması ve rupinin ABD doları karşısında toparlanmasıyla birlikte daha fazla kesintinin yapılması muhtemel" dedi.

Dünya Bankası'nın haziran ayında yayınladığı bir raporda, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinin, zayıf ihracata rağmen iç tüketim ve yatırım sayesinde önümüzdeki iki yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyümesinin beklendiği belirtiliyordu.


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