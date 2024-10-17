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ECB faizi indirdi

Güncelleme Tarihi:

#ECB#Avrupa Birliği Merkez Bankası#AB
ECB faizi indirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:17

Avrupa Birliği Merkez Bankası (ECB) faizi 25 baz puan indirdi.

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ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e indirdi. Böylece ECB üst üste ikinci kez faiz indirmiş oldu. 

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

Avrupa Merkez Bankası karar sonrası yaptığı açıklamada, euro bölgesinde enflasyonun düşürülmesi sürecinin doğru yolda olduğunu belirtti. 

ECB yayınladığı bildiride, "Enflasyonla ilgili gelen bilgiler, enflasyon düşürme sürecinin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi ve gelecek yıl hedeften düşmesi bekleniyor." dedi. 

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#ECB#Avrupa Birliği Merkez Bankası#AB

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