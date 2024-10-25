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Çin'den faiz kararı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Faiz#Merkez Bankası
Çinden faiz kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 14:09

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.

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Çin'de gösterge faiz işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) bu hafta yapılan indirimin ardından Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit bıraktı.

PBoC, bugün, "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) adı verilen mekanizmayla piyasaya 700 milyar dolar (98,2 milyar dolar) para aktardığını bildirdi.

Merkez Bankası piyasaya 1 yıl vadeli yüzde 2 faizle borç verirken politika faizi niteliğindeki borçlanma faizi oranını korudu.

Bugün itibarıyla vadesi geldiği için ödenecek MLF fonlarının toplamı 789 milyar yuan (110,7) olduğundan piyasadan net 89 milyar yuan (12,5 milyar dolar) çekilmiş oldu.

Öte yandan Merkez Bankası, 7 gün vadeli ters repo işlemleriyle piyasaya yüzde 1,5 faizle 292,6 milyar yuan (41,07 milyar dolar) sıcak para aktardı.

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Banka ters repo işlemlerinde de faiz oranını sabit tuttu.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında merkez bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor. Ters repo işlemlerinde ise merkez bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

- Gösterge faiz oranları düşürülmüştü

Çin'de bu hafta başında kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim açıklanmıştı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.

Faiz indirimi PBoC'nin, eylül sonundan itibaren ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin ve asgari teminat ödemlerinin düşürülmesine kadar ekonomiyi canlandırmaya yönelik politika adımları silsilesinin devamı olmuştu.

Analistler, merkez bankasının politika faizini sabit tutmasının, aşamalı canlandırma adımlarına rağmen para politikasında ihtiyatlı tutumu sürdürdüğünün işareti olduğu yorumunu yaptı.

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#Çin#Faiz#Merkez Bankası

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